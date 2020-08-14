Ula’ya dev yatırım

14 Ağustos 2020 Cuma, 08:46

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ula ilçesinde yapılan projeleri yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 23 milyon 500 bin TL, yatırımcı kuruluşların yaklaşık 10 milyon yatırım yaptığı çalışmalarla Ula ilçesinin girişinden başlayarak ilçe merkezi ve meslek yüksekokuluna kadar olan yollar, içme ve yağmur suyu hatları, elektrik hatları, doğalgaz, internet gibi birçok çalışma aynı anda bitirilmiş olacak. Yeni imar planına göre elektrik direklerinin yol içinde kalması nedeni ile yolda devam eden asfalt çalışmaları tek yönlü olarak devam ediyor ve çalışmalar elektrik sisteminin yer altına alınmasının hemen ardından tamamlanacak.

Gürün Muğla’nın güzel ilçesi Ula’nın alt ve üstyapıları ile örnek bir merkez olması için çalıştıklarını söyledi ve yatırımcı kuruluşların bir araya gelerek aynı anda yatırım yapmasının büyük bir kazanç olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Ula’da uzun yıllardır beklenen alt yapı kanalizasyon çalışmasını tamamladık ve kent merkezine yakışan çalışmayı yatırımcı kuruluşlarımızla birlikte başlattık. Tüm kurumların birlikte uyum içinde çalışması alt yapıları, doğalgazı, elektriği, interneti gibi farklı hizmetlerin de aynı anda ilçeye kazandırılması demek. Yaklaşık 33 milyonluk yatırımla Ula’mıza yakışan bir kent merkezini hemşerilerimize sunacağız. Büyükşehir ekiplerimiz var güçleri ile vatandaşları mağdur etmeden çalışmaları tamamlamak için uğraşıyor” diye konuştu.