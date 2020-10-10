Uluslararası Karikatür yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

10 Ekim 2020 Cumartesi, 15:15

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Göç temalı Uluslararası Karikatür yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Milletvekili ve Uluslararası Karikatür Yarışması jüri üyeleri ve davetliler katıldı.

"Göç" konulu karikatür yarışmasında 44 ülkeden 477 eser, Türkiye'den ise 271 Türk eseri yer aldı. Belçika Karikatürcüler Derneği Başkanı Rudy Gheysens, Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Dr. Yeditepe Ün. Öğretim Görevlisi Karikatürcü), Şevket Yalaz (Karikatürcü), Sait Munzur (Karikatürcü), Savaş Ünlü (Mizah Yazarı), A. Kadir Uslu (Karikatürcü), Mehmet Selçuk (Karikatürcü-Koordinatör) ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinden oluşan jüri birbirinden değerli eserler arasından dereceye girenleri belirlemede oldukça zorlandı.

1'inci Uluslararası Karikatür yarışmasına İngiltere'den katılarak 1'incilik ödülünü kazanan Mehmet Arslan özel gerekçeleri nedeniyle yarışmadan çekildi. Buna göre 2'ncilik ödülü Türkiye'den Özcan Çalışkan'ın olurken, 3'üncülük ödülünü ise Ukrayna'dan Olena Tsuranova kazandı. Bunun yanı sıra jüri tarafından 3 mansiyon ödülü belirlendi. Bunlar; 1'inci Saeed Sagedhi (İran), 2'nci Mojmir Mihatov (Hırvatistan), 3'üncü. Oğuz Gürel (Türkiye). Ayrıca Naz Ağaoğlu (Balıkesir), ve Toprak Efe Pehlivan (Bursa) 18 yaş altı ödülüne layık görüldüler. Mümin Durmaz ise Turan Özdemir özel ödülünü kazandı.

TANER YİĞİT: 5 YILDA 2 BİN 100 KARİKATÜR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Taner Yiğit "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 5 ulusal karikatür yarışmasının ardından uluslararası yarışmamızı gerçekleştirdik. 44 ülkeden 477 eser katıldı. 748 karikatür derecelendirmeye alındı. 5 yılda 2 bin 100 karikatürümüz oldu" dedi.

BAŞKAN GÜRÜN: FARKLI COĞRAFYALARDAN KAYILANLAR OLDU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Karikatür sanatı iki üç sayfalık bir düşünceyi ifade etmek için hazırlanan metni anlatan, çok şeyi anlatabilen kişiye göre de küçük farklılıklar ile yorumlanabilen ama toplumun fevkalade ihtiyaç duyduğu sanat dallarından birisidir. Farklı coğrafyalardaki farklı ülkelerden katılımlar oldu. Göç dünyanın yaşamakta olduğu, aynı zamanda ülkemizin yaşamakta olduğu en dramatik sahneleri yaşıyoruz. Türkiye bu konuda gerçekten kendi içinde yaşadığı bir göç var. Yani ekonomik olarak gittikçe zayıflayan Anadolu kentlerinden büyük şehirlere İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve turizm kentlerine sürekli bir hareketli sirkülasyon var. Ülkeler içerisindeki ekonomik birimlerin eşit dağılımın sağlanmadığı durumlarda köyden kente, şehirden şehire ülkeden ülkeye sürekli hareket olacak. Karikatürcünün sanatı ile bunları toplumlara anlatan eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak üzere 'Göç' başlıklı 1'inci Uluslararası karikatür yarışmasını yapıyoruz. Siz değerli sanatseverlere çok teşekkür ederim" dedi.