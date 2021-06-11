Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kick Boks'un önünü açtı!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kick Boks'un tam tanımasını onayladı

AA
11 Haziran 2021 Cuma, 15:32
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kick Boks'un önünü açtı!
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Kick Boks'un tam tanımasını onayladığını bildirdi.

Başkan Kayıcı yaptığı açıklamada, IOC Yürütme Kurulu toplantısında, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin (WAKO) başvurusunun incelendiğini ve Kick Boks "IOC Tam Tanıma" kararının onaylandığını belirtti.

Kayıcı, "IOC tarafından 30 Kasım 2018 tarihinde alınan kararla geçici olarak tanıma kararı alınan Kick Boks, bugün itibarıyla olimpik olma yolunda son viraja girdi." ifadelerini kullandı.


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