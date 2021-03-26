Ümit Milli Takım, Hırvatistan’a 4-1 yenildi
Ümit Milli Futbol Takımımız özel maçta karşılaştığı Hırvatistan’a 4-1 yenildi
Ümit Milli Futbol Takımı Kranjceviceva Stadı’nda özel maçta karşılaştığı Hırvatistan’a 4-1 mağlup oldu.
Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Hırvatistan ile oynadığı özel maçı 4-1 kaybetti. Zagreb’de Kranjceviceva Stadı’nda oynanan karşılaşmada, millilerin golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz atarken, Hırvatistan’ın gollerini 7. dakikada Josip Mitrovic, 41 ve 66. dakikalarda Antonio Marin ve 43. dakikada da Marko Bulat kaydetti.
Ümit Milli Takımı maçın ardından Antalya’ya giderek Sırbistan maçının hazırlıklarına başlayacak.
Öte yandan karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker de tribünden takip etti.
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