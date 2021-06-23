Üniversite sınavı yaklaşırken adaylar için başarı getirebilecek öneriler

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

2020 Yks şampiyonu Halid Oğuz Serçe sınava nasıl çalıştığını anlattı.

2020 YKS’de Türkiye Birincisi olan Uğur Okulları mezunu Halid Oğuz Serçe, sınava girecek adaylara önerilerde bulundu: “Bol bol deneme çözün. Çalışırken dinlenmeyi unutmayın ve sınavda gülümsemenin gücünden faydalanın.”

Bu yıl 2 milyon 700 bin adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Sınava hazırlanan öğrenciler heyecanla 26 ve 27 Haziran’ı bekliyor. Geçen yıl pandemi gölgesinde sınava hazırlanan ve tüm sorulara doğru yanıt vererek birinci olmayı başaran 2020 YKS şampiyonu Halid Oğuz Serçe, arkadaşlarına kalan sürede bol bol deneme sınavı çözmelerini önerdi. Uğur Okulları’ndan mezun olan ve eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi psikoloji bölümünde devam eden Halid Oğuz Serçe, “Azim ve kararlılıkla çalışarak öğretmenlerimin kesintisiz desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Çok çalışmak kadar zihni dinlendirmek de önemli” dedi.

‘11 SAAT DERS ÇALIŞIP 2 SAAT OYUN OYNADIM’

Dinlenmenin önemine dikkat çeken Serçe, sınava nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: “Sınav tarihi yaklaştıkça stres artıyor. Sınava çok az zamanın kaldığı şu günlerde bile tüm öğrencilerin düzenli olarak kendilerine zaman ayırmalarını tavsiye ederim. Bunu yaparken gerçekten dinlendiklerinden emin olsunlar. Dizi izlerken TYT matematik düşünmek daha iyi matematik netleri yapmanızı sağlamaz, tam anlamıyla dinlenip rahatlamanıza engel olur.

Tabii dengeyi kaçırmamak çok mühim. Ben geçen sene haziran ayında günde 11 saat ders çalışıp iki saat oyun oynardım. Ders çalışırken gerçekten çalışıyor olduktan sonra günde iki saat oyun oynamanın kimseye zararı olmaz.”

KENDİNE GÜVENEN İKİ DENEME ÇÖZSÜN

Kalan sürede adaylara bol bol deneme sınavı çözmelerini öneren Halid Oğuz Serçe şöyle devam etti: “Kendine güvenenler günde iki deneme sınavı bile çözebilir. Çünkü deneme çözmek hem kıyıda köşede kalan eksikleri görmeyi hem de zaman yönetimini öğrenmeyi sağlar. Sınavı ne kadar simüle ederseniz sınav anındaki stresinizi kontrol etmek o kadar kolaylaşacaktır. Sınav sizin için ne kadar tanıdıksa kendinizi o kadar rahat hissedersiniz. Bu yüzden deneme çözme işini olabildiğince gerçek sınava yaklaştırmakta fayda var. Ayrıca günlük rutinler oluşturulmalı ve bu düzen sınav günü de bozulmamalı. Uzmanların da dediği gibi her gün aynı saatte kalkıp, kahvaltı yapmak gibi.”

‘SINAVDA MASKE ALTINDAN BOL BOL GÜLÜMSEDİM’

Sınav sırasında stresi azaltacak tüyolar da veren Serçe, “Örneğin ben sınavın başlamasına 40 dakika kala salona girip yerime oturmuştum. Sonra da sınav başlayana kadar maskenin altından gülümseyip sağı solu izlemiştim. Gülümsemek insan zihnini rahatlatıyor. Ayrıca sınav salonuna olan yabancılıktan kurtulmak da çok önemli. Bir de sınav sırasında odağınızı kaybettiğinizi veya paniklediğinizi hissettiğiniz anlarda kafanızı kitapçıktan kaldırıp doğrudan karşıya bakmak zihninizi toparlamanıza yardım edecektir” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 ve 27 Haziran’da yapılacak. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu YKS, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek.

Rehberlik koordinatörü Cihan Yeşilyurt, soruların önyargılı okunmaması gerektiğine dikkat çekerek “‘Bu soru çok kolay, bu soruyu hayatta yapamam’ gibi düşünceler sizi gerçeklikten uzaklaştırıp yanlış cevap vermenize sebep olabilir” dedi.

Yeşilyurt’un adaylara önerileri şöyle:

- Size verilecek cevap kâğıdıyla ilgili kodlamaları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurun. Verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edin.

- Sınavda daha önceden belirlediğiniz stratejiyi uygulayın. Örneğin denemelerde ilk matematik testinden soruları yanıtlıyorsanız üniversite sınavında da matematikten soruları çözerek sınava başlayın.

- Toplu kodlama yapmayın. Yanıtlarınızı optik forma anında geçirin. Bu, soruları kaydırma riskinizi büyük derecede azaltacaktır.

- Uzun metinli sorulardan korkmayın, soru metninin uzun olması, sorunun içinde daha çok ipucu barındırdığı anlamına gelir.

- Soru ile inatlaşmayın, bu durum zaman kaybına ve moral bozukluğuna sebep olacaktır ve püf noktasını da gözünüzden kaçırmanıza neden olabilir.

- Turlama tekniğini uygulayın. Turlama tekniğini kullandığınızda 1. turda normal, kolay ve çok kolay soruları çözerek sınavın büyük bir kısmını bitirebilirsiniz. Böylece zaman da kazanmış olursunuz.

- Soru kökleri sorunun anlaşılmasında önemli yer tutar;........değildir, ........yoktur, .........beklenmez, .........olamaz, ........ en önemlidir gibi.

- Paragraf ya da parçaya bağlı sorularda önce alttaki soruyu okuyun. Böylece paragrafta ne aradığınızı bilebilirsiniz.

- Sınav sırasında dikkatiniz dağılabilir. Soruyu tekrar okumak yerine dikkatinizi toplamak için kalemi bir süre bırakıp 10-15 saniye dinlenin. (Derin nefes alma, gözleri kapama gibi.)

- İlk doğru gördüğünüz seçeneği hemen işaretlemeyin, tüm seçenekleri okuyun. Çünkü en doğrunun istendiği bir soru söz konusu ise ilk seçtiğiniz ne kadar doğru olsa da en doğru olmayabilir.

- Sayısal sorularda mutlaka işlem yapın.

- Her soruya şans vermelisiniz.

EN ÇOK YAPILAN HATALAR

- Soruyu küçümsemek. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda da hata yapılabilir.

- Aday; çabuk olmalıyım hızlı çözmeliyim dediğinde hata yapma oranı artmakta.

- İşlem hatası sıklıkla yapılıyor. Çözemediği soruya geri döndüğünde eski yaptığı işlem üzerinden soruyu çözüp, yaptığı hatayı göremiyor.

- Sorunun tamamını değil de yarısına kadar okumak yapılan hatalardan bir diğeri.

- Soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalar çoğunlukta.

- Grafik yorumlama sorularında sıklıkla hata yapılabiliyor.

- Birden fazla konuya ait bilgi içeren sorularda adaylar zorlanıyor.

KENDİNİZİ HAZIRLAYIN

Adayların kendilerini psikolojik olarak daha iyi hazırlamaları için pozitif düşünmeleri ve olumsuz kaygılardan uzak kalmaları, yakın çevreleriyle moral bozucu tartışmalardan uzak durmaları, sınavı ölüm kalım meselesi veya ciddi bir varoluş meselesi olarak görmemeleri, “Ben bunu yapamam”, “Sınavlarda hiçbir zaman başarılı olamadım” gibi düşünceleri bir kenara bırakmaları gerekiyor.

SINAV İÇİN ‘BEYİN GIDALARI’

Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı, “Sınavlar, dayanıklılığın kritik olduğu zihinsel bir maraton gibidir. Doğru yiyecek ve içecekler enerji vermekle kalmaz; uyanıklığınızı artırıp, uzun sınav saatlerinde sizi destekler. Yanlış diyet seçenekleri, halsiz ve gergin hissetmenize neden olabilir” dedi.

Prof. Dr. Saygı, sınava hazırlanan adaylara beyin kuvvetlendirici şu gıdaları yemelerini önerdi:

“Sınav gününde sağlıklı yiyecek seçenekleri arasında; yumurta, yoğurt, peynir ile fındık sayılabilir. İyi kahvaltı kombinasyonları; az yağlı süt, yumurta ve reçel, yulaf ezmesi veya tam tahıllı ekmek ile hazırlanmış bir tost olabilir. ‘Beyin gıdaları’ olarak kabul edilen diğer diyet seçenekleri; balık, ceviz, yabanmersini, muz, ayçiçeği çekirdeği, keten tohumu, kuru meyvelerden üzüm, kayısı, incir ve eriktir. Magnezyum, bakır ve demir bakımından zengin atıştırmalıklar, sağlıklı bir sinir sisteminin korunmasına ve kendinizi daha az yorgun hissetmenize yardımcı olur. Bu açıdan fındık, harika bir besin kaynağıdır. Kabuklu yemişlerde bulunan çinko normal bilişsel işleve katkıda bulunurken, omega 3, beyin sağlığını iyileştirmek için harika bir besindir. Omega 3, sadece fındıkta değil, aynı zamanda avokado ve yağlı balıklarda da bulunur.”

ÖĞRENCİLERDEN YARATICI FİKİRLER

Anadolu Grubu’nun üniversite öğrencilerinin yenilikçi projelerini hayata geçirme hedefiyle sürdürdüğü “Bi-Fikir KAP”ta bu yılın kazananları belli oldu. Başvuran 163 proje arasından

“Malt Posasından Arpa Yağı Eldesi” ile Müge Güzey ve Berjin Kaplan birinci, “Uzun Araç Manevra Kabiliyeti” projesi ile Emrah Yaki ikinci, “EcoSera” projesi ile Osman Ertan ve Sait Kaplan üçüncü oldu.

Başarılı projeler Anadolu Grubu şirketlerinde uygulamaya alınacak.