Ünlü aktör Dwayne Johnson'ın dövmesinin yapımı 30 saat sürdü

15 Haziran 2021 Salı, 13:17

Dövme tutkusuyla bilinen 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, kolundaki dövmeyi yeniletti.

49 yaşındaki Amerikalı yıldız, küçük boğa dövmesini, dev bir üç boyutlu kuru kafaya dönüştürdü.

NTV'de yer alan habere göre ünlü aktör, yirmi yılı aşkın süredir sahip olduğu küçük boğa dövmesini kapatmak için ilk olarak 2017'de dövmeyi değiştirmeye başladı. Hafta sonu boyunca da yeni dövmesinin yapımı için dövme sanatçısı Yomico'nun ofisindeydi. Johnson, kolundaki dövmeyi nasıl değiştirdiğini ve 'zorlu' çalışmanın son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

Johnson, üç boyutlu kuru kafa şeklindeki dövmenin tamamlanmasının 30 saat sürdüğünü açıkladı.

"Kolumun üst kısmı ve omzumun tamamı boş bir tuval olmadığı için oldukça zorlayıcıydı" diyen Johnson, dövmenin ayrıntıları ve renklendirmesinin çok fazla zaman aldığını söyledi.

HAYATI BELGESEL OLACAK

Hızlı ve Öfkeli, Sahil Güvenlik ve Jumanji gibi yapımların yıldızı olan Johnson, 2019 ve 2020'de Forbes tarafından dünyanın en çok kazan aktörü ilan edilmişti.

Öte yandan, geçen yıl 87,5 milyon dolar kazanmayı başaran eski güreşçi Johnson'ın hayatının belgesel olacağı mart ayında duyurulmuştu.