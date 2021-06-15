Ünlü aktör Dwayne Johnson'ın dövmesinin yapımı 30 saat sürdü
Ünlü aktör Dwayne 'The Rock' Johnson, kolundaki küçük boğa dövmesini üç boyutlu devasa bir kuru kafa dövmesine çevirtti. Zorlu çalışmanın tamamlanması, tam 30 saat sürdü.
Dövme tutkusuyla bilinen 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, kolundaki dövmeyi yeniletti.
49 yaşındaki Amerikalı yıldız, küçük boğa dövmesini, dev bir üç boyutlu kuru kafaya dönüştürdü.
NTV'de yer alan habere göre ünlü aktör, yirmi yılı aşkın süredir sahip olduğu küçük boğa dövmesini kapatmak için ilk olarak 2017'de dövmeyi değiştirmeye başladı. Hafta sonu boyunca da yeni dövmesinin yapımı için dövme sanatçısı Yomico'nun ofisindeydi. Johnson, kolundaki dövmeyi nasıl değiştirdiğini ve 'zorlu' çalışmanın son halini sosyal medya hesabında paylaştı.
Johnson, üç boyutlu kuru kafa şeklindeki dövmenin tamamlanmasının 30 saat sürdüğünü açıkladı.
"Kolumun üst kısmı ve omzumun tamamı boş bir tuval olmadığı için oldukça zorlayıcıydı" diyen Johnson, dövmenin ayrıntıları ve renklendirmesinin çok fazla zaman aldığını söyledi.
HAYATI BELGESEL OLACAK
Hızlı ve Öfkeli, Sahil Güvenlik ve Jumanji gibi yapımların yıldızı olan Johnson, 2019 ve 2020'de Forbes tarafından dünyanın en çok kazan aktörü ilan edilmişti.
Öte yandan, geçen yıl 87,5 milyon dolar kazanmayı başaran eski güreşçi Johnson'ın hayatının belgesel olacağı mart ayında duyurulmuştu.
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