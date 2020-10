Ünlü aktör Johnny Depp, yeni filmi 'Minamata'da yine tanınmayacak halde

12 Ekim 2020 Pazartesi, 12:04

"Makas Eller" (Edward Scissorhands), "Karayip Korsanları" (Pirates of the Caribbean) serisi, "Charlie’nin Çikolata Fabrikası" (Charlie and the Chocolate Factory) gibi yapımlarla farklı kostümlerle hayranlarının karşısına çıkan ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp, yeni filmi "Minamata"da da farklı bir görünümle beyaz perdeye gelecek.

Independent Türkçe'nin We Got This Covered'ın haberinden aktardığına göre, kısa süre önce eski eşi Amber Heard’le aralarındaki davayla gündeme gelen 57 yaşındaki yıldız yeni filmde cıva zehirlenmesinin etkilerini belgelemek için 1970’lı yıllarda Japonya’ya giden savaş fotoğrafçısı Eugene Smith’i canlandıracak.

Ünlü fotoğrafçının hayatının bir kesitini konu alacak filmde Depp, kostüm ve makyajlarla yine tanınmayacak biçimde görünüyor.

Prömiyeri şubatta Berlin Uluslararası Film Festivali’nde yapılan film koronavirüs pandemisinin neden olduğu belirsizlik yüzünden vizyona hala giremedi.

Eleştirmenlerin filme dair yorumlarının birbirinden farklı olması nedeniyle hem Depp’in hayranları hem de sinemaseverler nasıl bir filmle karşılaşacaklarını merakla bekliyor.