Ünlü müzisyen Sophie Xeon yaşamını yitirdi
Grammy ödüllü deneysel pop sanatçısı Sophie Xenon, 34 yaşında hayatını kaybetti.
Prestijli müzik ödülü Grammy'e aday gösterilen ve Lady Gaga, Madonna ve Nicki Minaj gibi isimlerle birlikte çalışan yapımcı ve DJ Sophie Xeon, 34 yaşında Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşamını yitirdi.
SOPHIE
adıyla bilinen deneysel pop sanatçısı Sophie Xenon'un yapım şirketi, sanatçının
trajik bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Xenon'un dolunayı izlemek
için yükseğe tırmandığını ve daha sonra dengesini kaybederek düştüğü
belirtildi.
Trans hakları aktivisti Grammy ödüllü Sophie Xenon, 2015 yılında Madonna ile birlikte "Bitch I'm Madonna" single'ı üzerine çalışmıştı.
En iyi dans ve elektronik albüm dalında Grammy’e aday
gösterilen ilk trans birey olarak dikkat çeken SOPHIE, çıkış albümü "Oil
of Every Pearl's Un-Insides, "en iyi dans/elektronik albüm" alanında
Grammy ödülü almıştı. Sophie Xeon, 2017’de yayınladığı It’s Okay to Cry isimli
şarkısında trans birey olduğunu duyurmuştu.
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