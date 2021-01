Ünlü müzisyen Sophie Xeon yaşamını yitirdi

31 Ocak 2021 Pazar, 14:47

Prestijli müzik ödülü Grammy'e aday gösterilen ve Lady Gaga, Madonna ve Nicki Minaj gibi isimlerle birlikte çalışan yapımcı ve DJ Sophie Xeon, 34 yaşında Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşamını yitirdi.

SOPHIE adıyla bilinen deneysel pop sanatçısı Sophie Xenon'un yapım şirketi, sanatçının trajik bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Xenon'un dolunayı izlemek için yükseğe tırmandığını ve daha sonra dengesini kaybederek düştüğü belirtildi.

Trans hakları aktivisti Grammy ödüllü Sophie Xenon, 2015 yılında Madonna ile birlikte "Bitch I'm Madonna" single'ı üzerine çalışmıştı.

En iyi dans ve elektronik albüm dalında Grammy’e aday gösterilen ilk trans birey olarak dikkat çeken SOPHIE, çıkış albümü "Oil of Every Pearl's Un-Insides, "en iyi dans/elektronik albüm" alanında Grammy ödülü almıştı. Sophie Xeon, 2017’de yayınladığı It’s Okay to Cry isimli şarkısında trans birey olduğunu duyurmuştu.