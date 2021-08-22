Ünlü oyuncu Hillary Duff'a, Delta varyantı bulaştı

22 Ağustos 2021 Pazar, 14:02

ABD’li ünlü oyuncu Hillary Duff, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta Delta varyantıyla mücadele ettiğini söyledi.

Aşı olmasına rağmen koronavirüsün bulaştığını dile getiren Duff, “Bu delta varyantı tam bir pislik. Semptomlar, baş ağrısı, koku ve tat alma duygusunun kaybı, sinüste baskı, beyin sisi. Aşı olduğum için mutluyum” ifadesini kullandı.

Yapılan araştırma ve şirketlerin açıklamasına göre, koronavirüs aşıları yüzde 100 koruma sağlamazken çok nadir de olsa aşı olan kişilere aşının bulaşabildiği belirtildi.