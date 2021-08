Ünlü şarkıcı Nanci Griffth'in bir hafta önce öldüğü ortaya çıktı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:20

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Nanci Griffth, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Grammy Ödülü sahibi şarkıcı ve söz yazarı Nanci Grifftih'in Nashville'deki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Haber Gobal'in aktardığına göre, Menajerlik şirketi Gold Mountain Entertainment'ın Variety'ye yaptığı açıklamada Griffith'in 1 hafta önce vefat ettiği ancak Griffith'in vasiyeti nedeniyle bugün açıklandığı belirtildi.

Açıklamada Griffith'in öldüğünün 1 hafta sonra açıklanmasını istediğinin altı çizildi.

Griffith 1990'lı yıllarda iki kez kanserle mücadele etmiş ve ikisinde de başarılı olmuş ve iyileşmişti.

NANCİ GRİFFİTH KİMDİR?

Teksas, Austin'de doğup büyüyen Nanci Griffith müziğe adımını The Blue Moon Orkestrası ile attı. Toplam 18 albüm yayınlandı. Son albümü 2012'de çıkan 'Intersection' oldu.

Son nefesini verdiğinde 68 yaşında olan Griffith, folk / country müziğinde ses getiren bir isim olmuştu. 'Love at the Five and Dive' ile 'Speed of the Sound of Loneliness' şarkılarıyla dikkat çekmişti.

Usta bir söz yazarı olarak da bilinen ünlü şarkıcının en başarılı albümü ise The Last of the True Believers olmuştu.

4 kez Grammy'ye aday gösterilen Griffith, "Other Voices / Other Rooms" albümüyle 1993 yılında Grammy'yi kazanmıştı.

Griffith'in hit olan şarkıları arasında 'Across the Great Divide', 'Going Back to Georgia' ve 'Boots of Spanish Leather' sayılabilir.