Urla Belediyesi kayyımı Kaymakam Önder Can görevden alındı

İzmir'de Urla Belediyesi kayyımı ve Urla Kaymakamı Önder Can, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden aldı. Can'ın yerine Antalya'nı Kemer ilçesi kaymakamı Murtaza Dayanç atandı.

İZMİR / Cumhuriyet
29 Aralık 2020 Salı, 14:37
Urla Belediyesi kayyımı Kaymakam Önder Can görevden alındı
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İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Urla ilçesinde belediyede kayyım olarak görev yapan ilçe kaymakamı Önder Can’ı görevden aldı.  

Kaymakam Can, 'FETÖ soruşturması' kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine belediye başkanlığına kayyım olarak atanmıştı.

Kaymakam Önder Can'ın görevden alınmasına ilişkin Urla Belediyesi ve Urla Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmazken Cumhuriyet'in ulaştığı Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Urla Kaymakamı olarak atandığını bildirdi.

Kaymakam Murtaza Dayanç



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