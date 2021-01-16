Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti

16 Ocak 2021 Cumartesi, 13:32

Türk müzik tarihinin değerli isimlerinden, usta besteci Muammer Sun bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti.

Kaldırıldığı hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sun, 88 yaşındaydı.

Sanatçı ve siyasetçiler usta bestecinin ölüm haberinin ardından üzüntülerini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendim" dediği Sun'la ilgili şunları söyledi:

"Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için çok özel besteler yapmıştı. 23 Nisan’da çocuklarımız için hazırladığı şarkıları özel bir albüm olarak yeniden basmıştık. Vefat haberini üzüntüyle öğrendim, Muammer Sun’a Allah’tan rahmet diliyorum."

Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için çok özel besteler yapmıştı. 23 Nisan’da çocuklarımız için hazırladığı şarkıları özel bir albüm olarak yeniden basmıştık. Vefat haberini üzüntüyle öğrendim, Muammer Sun’a Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/KyEztjnEjh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2021

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şöyle dedi:

"Hayatını Türk müziğinin gelişmesine adamış, değerli besteci ve eğitimci Muammer Sun’u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Bizlere bıraktığı eserlerde yaşamaya devam edecek."

Hayatını Türk müziğinin gelişmesine adamış, değerli besteci ve eğitimci Muammer Sun’u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum.



Bizlere bıraktığı eserlerde yaşamaya devam edecek. pic.twitter.com/2EwEPN6BaH — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 16, 2021

Piyanist ve besteci Fazıl Say "Bugün günlerden hüzün. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti. Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük" ifadelerine yer verdiği paylaşımında şunları söyledi:

Bugün günlerden hüzün. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri, Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti.



Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük.



Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli, dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli besteci, hocamız — Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 16, 2021

"Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli, dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli besteci, hocamız Muammer Sun. Işıklar içinde uyusun, hepimizin başı sağolsun, tüm ailesine sabırlar dilerim. Ne tuhaftır; gelecek ay onun eserlerini kayıt edeceğim. Daha bu vefat haberi gelmeden bir kaç dakika önce, hocayı düşünüyordum, mutlu olacaktır diye seviniyordum."

Piyanist Gülsin Onay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Muammer Sun Hocamızı kaybetmişiz.. Acımız büyük.. Mekanı cennet olsun.. Allah rahmet eylesin.. Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Muammer Sun Hocamızı kaybetmişiz..

Acımız büyük..

Mekanı cennet olsun..

Allah rahmet eylesin..

Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti.. pic.twitter.com/gwNlSAmNki — Gulsin Onay (@gulsinonay) January 16, 2021

'TÜRK MÜZİĞİNİN KARAR SESİ SUSTU'

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ise "Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız. ?? #muammersun pic.twitter.com/qXTUsjHHHq — ahmet mümtaz taylan (@taylan1789) January 16, 2021

MUAMMER SUN KİMDİR?

1932’de Ankara’da doğan Muammer Sun, 1946’da Askeri Muzıka Okulu’nda müziğe başladı. Bir yıl sonra 1953’te Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü’ne girip; Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi oldu.

Konservatuarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği; Muzaffer Sarısözen ile Türk halk müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi; ayrıca özel olarak Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.

1960’ta, Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Saygun’un öğrencisi olarak “pekiyi” dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuarı’na öğretmen olarak atandı.

1975’te İzmir Devlet Konservatuarı’na, 1980’de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na, 1987’de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na atandı. 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu.

1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan emekli oldu. Devlet konservatuarlarında görevli olduğu süre içinde, koro, solfej, armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon,orkestrasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri veren Sun’un pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı.

Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul Devlet Konservatuvarlarında, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde, Siyasal bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda, Ankara Radyosu'nda öğretmenlik yaptı.

1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 'nu ve TRT Müzik Dairesini kurdu.1971'de Murat Katoğlu'yla birlikte TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemini hazırladı.

1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında, Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırladı. Bütün Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kuruldu. Koro şeflerine 1968 -1969 yazlarında, Gazi Eğitim Müzik Bölümü öğretmenleriyle birlikte, iki kez yaz kursu düzenledi. Bu kurslara Gazi Müzik Bölümü'nde 40, Sinop kursunda 80 olmak üzere 120 müzik öğretmeni katıldı. 166 koro, ödenekleri kesildiği için 1970'te kapatıldı. Bu korolar ve kurslara katılan müzik öğretmenleri, bugünkü Türkiye'de yaygınlaşan çocuk ve gençlik korolarının temelini oluşturdu.

Sun, 1967 ve 69'da, biri TRT adına; öteki de TRT ve ODTÜ adına, iki büyük folklor derlemesi düzenledi; kendisi de bu derlemelere uzman derleyici olarak katıldı. Haccettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümü öğretim üyeliğinden Ekim 1999'da emekli oldu. Eylül 2004'te Sun Yayınevi'ni kurdu. Muammer Sun, TRT'nin yapımını üstlendiği ve tarihsel olarak büyük önem taşıyan Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin müzikleri yazdı ve geniş kitlelere ulaştı.

Başta SCAMV Onur Ödülü Altın Madalyası olmak üzere çok sayıda ödülün sahibiydi.