Usta pilot Emir Aşarı dünyanın en zorlu pistinde yarışacak!
Ünlü pilot Emir Aşarı, bu sezon Nürburgring Langstrecken Serie - Nürburgring Endurans Serisi’nde (NLS) ülkemizi temsil edecek.
Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ünlü pilot Emir Aşarı, bu sezon Nürburgring Langstrecken Serie - Nürburgring Endurans Serisi’nde (NLS) ülkemizi temsil edecek. Şampiyona, dünyanın en zorlu pisti olarak kabul edilen Almanya’daki Nürburgring Nordschelife'de koşuluyor. Farklı kategorilerin mücadelesine ev sahipliği yapacak şampiyonada Emir Aşarı, bu sezon Sorg Rennsport ekibinde deneyimli İsrailli pilot Moran Gott ile takım arkadaşı oldu.
Hem yelken hem de hız yarışlarındaki sponsorlukları bulunan Tezmaksan, Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Emir Aşarı ile devam ederken, Genel Müdür Hakan Aydoğdu, “Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Emir Aşarı’ya sponsor olmak bir gereklilik. Genç sporcuların ülkemizi yurt dışında temsil etmesi için onlara destek olmamız şart. Biz teknoloji üreten ve yeni dünyanın dinamiklerine adapte olan bir kuruluş olarak, alternatif spor dallarında da ülkemizi uluslararası arenada temsil eden bir ekibi desteklemenin sevinci içerisindeyiz” dedi.
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