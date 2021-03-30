Usta sanatçı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu 78 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 'Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 30, 2021
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/hCuOudLaUX
KAYA AKARSU KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Kaya Akarsu, 1 Temmuz 1942’de dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.
Usta sanatçı, Kafesten Bir Kuş Uçtu oyunu ile 1992’de Sanat Kurumu tarafından En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.
HARRY POTTER FİLMİNİ SESLENDİRDİ
Akarsu, Harry Potter ve Sevimli Canavarlar gibi önemli filmlere sesiyle hayat verdi. Sanatçı aynı zamanda Akasya Durağı, Kurtlar Vadisi Pusu, Çalıkuşu gibi dizilerde de rol aldı.
ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR
At
Uyarca
Kral Lear
Babamannem Yüz Yaşında
Kafesten Bir Kuş Uçtu
İçerdekiler
Ayışığında Şamata
Soruşturma
Guguk Kuşu
FİLMOGRAFİ
Harry Potter Ve Felsefe Taşı (Seslendirme)
Harry Potter Ve Sırlar Odası (Seslendirme)
Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı (Seslendirme)
Harry Potter Ve Ateş Kadehi (Seslendirme)
Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Seslendirme)
Harry Potter Ve Melez Prens (Seslendirme)
Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 (Seslendirme)
Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 2 (Seslendirme)
Akasya Durağı - 2012
Oyuncak Hikayesi 3 – 2010 (Seslendirme)
Kollama - 2009-2010
Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009/ Bölüm 42-61/ (3.serisi olan Kurtlar Vadisi Pusu’da 142-161/ 20 bölüm oynamıştır)
Benim Annem Bir Melek - 2008
Miras - 2008
Eksik Etek - 2007
Sessiz Fırtına - 2007
Cemile - 2006
Yeniden Çalıkuşu - 2005
Abdülhamit Düşerken - 2002
Cinlerle Periler - 2001
Sevimli Canavarlar - 2001 (Seslendirme)
Çarli - 1999
Cumhuriyet - 1998
Köroğlu - 1991
Çalıkuşu (dizi) - 1986
Video Haberler
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
- Deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı
- Esenyurt'ta baltalı park kavgası kamerada
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- İşte 'tekkedeki amiral'in cemaati!
- Türkiye kızardı: İşte en yüksek riskli iller
- İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri genelgesi
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- Ayvatoğlu hakkında ev hapsi kararı verildi
- CNN Türk spikeri işten çıkarıldı