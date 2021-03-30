30 Mart 2021 Salı, 12:59

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 'Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik.



Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/hCuOudLaUX — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 30, 2021





KAYA AKARSU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Kaya Akarsu, 1 Temmuz 1942’de dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

Usta sanatçı, Kafesten Bir Kuş Uçtu oyunu ile 1992’de Sanat Kurumu tarafından En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.

HARRY POTTER FİLMİNİ SESLENDİRDİ

Akarsu, Harry Potter ve Sevimli Canavarlar gibi önemli filmlere sesiyle hayat verdi. Sanatçı aynı zamanda Akasya Durağı, Kurtlar Vadisi Pusu, Çalıkuşu gibi dizilerde de rol aldı.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

At

Uyarca

Kral Lear

Babamannem Yüz Yaşında

Kafesten Bir Kuş Uçtu

İçerdekiler

Ayışığında Şamata

Soruşturma

Guguk Kuşu

FİLMOGRAFİ

Harry Potter Ve Felsefe Taşı (Seslendirme)

Harry Potter Ve Sırlar Odası (Seslendirme)

Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı (Seslendirme)

Harry Potter Ve Ateş Kadehi (Seslendirme)

Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Seslendirme)

Harry Potter Ve Melez Prens (Seslendirme)

Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 (Seslendirme)

Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 2 (Seslendirme)

Akasya Durağı - 2012

Oyuncak Hikayesi 3 – 2010 (Seslendirme)

Kollama - 2009-2010

Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009/ Bölüm 42-61/ (3.serisi olan Kurtlar Vadisi Pusu’da 142-161/ 20 bölüm oynamıştır)

Benim Annem Bir Melek - 2008

Miras - 2008

Eksik Etek - 2007

Sessiz Fırtına - 2007

Cemile - 2006

Yeniden Çalıkuşu - 2005

Abdülhamit Düşerken - 2002

Cinlerle Periler - 2001

Sevimli Canavarlar - 2001 (Seslendirme)

Çarli - 1999

Cumhuriyet - 1998

Köroğlu - 1991

Çalıkuşu (dizi) - 1986