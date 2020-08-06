Üstün Asutay uğurlanıyor

06 Ağustos 2020 Perşembe, 17:09

Tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam hayatını kaybeden Üstün Asutay için Bakırköy'de bir tören düzenlendi.

82 yaşında hayatını kaybeden Asutay'ın cenazesi önce kurucusu olduğu BASAD Özel Bakırköylü Sanatçılar Derneği'ne getirildi. Burada yakınları, sevenleri ve öğrencileri Asutay'ı yalnız bırakmadı.

Alkışlar içerisinde uğurlanan cenaze, ikindi vakti kaldırılmak üzere Bakırköy Amine Hatun Camii'ne götürüldü.

Usta sanatçı, burada kılınacak cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedilecek.



