Uyuyan annesini öldüren sanığa takdir indirimi
İstanbul Sultangazi’de annesini uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Cem Bayır, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan takdir indirimi yapılarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Sultangazi’de 28 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen Hediye Bayır cinayeti ile ilgili davanın son duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde yapıldı. 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya annesi Hediye Bayır'ı uyuduğu sırada öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Cem Bayır ile avukatı katıldı.
“İNSAFINIZA KALMIŞTIR”
Mahkeme başkanı bu duruşmada davanın karara bağlanacağını belirterek sanığa son sözünü sordu. Sanık Cem Bayır, “İnsafınıza kalmıştır” dedi.
Yargılamayı bitiren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cem Bayır’ı "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan, takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İddianamede, sanık Bayır için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
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