Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 21:34

Twitter hesabından uzaktan eğitim isitemine ilişkin açıklama yapan Ziya Selçuk, "23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek." dedi.

Selçuk, telafi eğitimi ve diğer detaylar hakkında da bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız."

