Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sisteminin 19 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.
Twitter hesabından uzaktan eğitim isitemine ilişkin açıklama yapan Ziya Selçuk, "23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek." dedi.
Selçuk, telafi eğitimi ve diğer detaylar hakkında da bilgilendirme yapılacağını söyledi.
Bakan Selçuk'un açıklması şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı.
23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız."
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