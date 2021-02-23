Uzaya yolculuk yerden başladı!

23 Şubat 2021 Salı, 10:54

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, dün yaptığı açıklamada Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere ulaşmada insan kaynağının önemine dikkat çekerek, "Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzmana çıkmamız lazım" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, 22.02.2021 tarihli Resmi Gazete'de 4 temizlik görevlisi, 2 garson olmak üzere toplam 6 Destek Personeli almak için ilan yayımladı.

Başvuruların, 22.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında gerçekleşeceği ilanın işe alım yöntemi olarak noter kurası ve mülakat olacağı belirtildi.

Ayrıca, Uzay Ajansı'na alınacak temizlik görevlisi ve garsonlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde İŞKUR üzerinden alınacağı da yazıldı.

10 GÜN KALACAK

Yıldırım, dünkü açıklamasında uzay istasyonuna gidecek kişinin, bu sene içinde belirleneceğini söyleyerek, "2023 sonunda da Türk bilim insanını Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermiş olacağız, orada 10 gün kalacak" diye konuştu.

"GORA VE AROG FİLMLERİNİN BİLE BÜTÇESİ DAHA FAZLA"

İlanı değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yükseköğretim Kurumu’nun isminde uzay geçen 6 lisans programı olduğunu vurgulayarak, sadece birinin uzay mühendisliği olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzaya gidileceğini açıklamasının ardından 4 temizlik görevlisi 2 garson alınacağı duyurusunu “Gülünç” diye değerlendiren Başarır, Türkiye’nin uzaya gitmek için ayırdığı paraya da dikkat çekti. Başarır, dünyada uzay projesine 300 milyon dolar ile 9,5 milyar dolan arasında para ayrılırken Türkiye’de 5,4 milyon dolar ayrıldığına dikkat çekti.

Türkiye’nin uzay için ayırdığı bütçe ile ancak ‘Turist Ömer Uzaya’ filminin çekilebileceğini savunan Başarır, “Kadron, üniversiten, bütçen yok. Ama uzaya gideceğiz diyorsun, belki hayaller güzel ama gerçekler bunu göstermiyor. Sen uzay diyorsun 4 temizlik görevlisi, 2 çaycı alınıyor. Üniversitelerinde program yok, bütçen 5,4 milyon dolar. Cem Yılmaz’ın GORA ve AROG filmlerinin bütçesi 13,5 milyon dolar ey Cumhurbaşkanı” diye konuştu.