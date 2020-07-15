Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 34'e yükseldi

Van Gölü'ndeki arama çalışmaları kapsamında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılan ceset sayısı 34'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:10
Abone Ol google-news

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 34'e yükseldi.




Video Haberler