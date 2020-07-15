Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 34'e yükseldi
Van Gölü'ndeki arama çalışmaları kapsamında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılan ceset sayısı 34'e yükseldi.
Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 34'e yükseldi.
Video Haberler
- Survivor 2020 finalinde skandal görüntüler!
- 15 Temmuz gazilerine polis müdahalesi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı
- Kaza sonrası 'niye izliyorsunuz?' kavgası kamerada
- Kırmızı Liste'deydi! Ardahan'da görüntülendi
- Fatih'te tarihi surlarda çökme
- '15 Temmuz gecesi A Haber bizi ekrana bağlamadı'
- CHP'li Aksünger Haber Global canlı yayınını terk etti
- '15 Temmuz darbesinin bir numaralı destekçisi odur'
- AKP'li isim Sayın Fethullah Gülen dedi, Meclis karıştı