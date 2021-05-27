Van’da kripto para operasyonu
Van İl Jandarma Komutanlığı, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucu belirlediği adrese baskın yaptı ve kripto para üretiminde kullanılan bir cihaz ele geçirdi.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’ndeki bir adres ile ilgili çalışma başlattı. Bu adrese yapılan baskında, kripto para üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 700 bin lira olduğu belirtilen cihaz ele geçirildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Sedat Peker hakkında yakalama kararı