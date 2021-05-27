Van’da kripto para operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucu belirlediği adrese baskın yaptı ve kripto para üretiminde kullanılan bir cihaz ele geçirdi.

ANKA
27 Mayıs 2021 Perşembe, 21:11
Van’da kripto para operasyonu
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Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’ndeki bir adres ile ilgili çalışma başlattı. Bu adrese yapılan baskında, kripto para üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 700 bin lira olduğu belirtilen cihaz ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR 

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


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