Van’da kripto para operasyonu

27 Mayıs 2021 Perşembe, 21:11

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’ndeki bir adres ile ilgili çalışma başlattı. Bu adrese yapılan baskında, kripto para üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 700 bin lira olduğu belirtilen cihaz ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.