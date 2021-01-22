Vedat Muriqi'li Lazio çeyrek finalde

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Lazio ile Parma karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2021 Cuma, 13:34
Vedat Muriqi'li Lazio çeyrek finalde
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Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçı 2-1 kazanan Lazio, adını çeyrek finale yazdırdı.

Lazio, 23'te Marco Parolo ile öne geçti.

Parma, 83'te Valentin Mihai Mihaile ile skora denge getirdi.

90'da Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda top direkten dönüp Parma kalecisi Simone Colombi'ye çarptı. Kayıtlara "Colombi kendi kalesine" olarak geçen gol, Lazio'ya galibiyeti ve çeyrek final biletini getirdi.

Lazio kupada çeyrek finalde Atalanta ile karşılaşacak.


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