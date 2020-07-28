Venezuelalı isyancıların lideri Guaido İsrail'e büyükelçilik açacak
Venezuela'daki isyancı güçlerin lideri, ABD destekli Juan Guaido, İsrail'in yasadışı olarak başkent ilan ettiği Kudüs'te elçilik açacak.
Jerusalem Post'un haberine göre karar, ABD Temsilciler Meclisindeki İsrail yanlısı üyelerden oluşan, İsrail Müttefikleri Meclisi toplantısının hemen ardından geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için bir bildirge imzaladı.
İsrail ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler Venezuela eski lideri Hugo Chavez döneminde 2008-2009 Gazze Operasyonu sonrası kopmuştu.
Guaido'nun sözde Venezuela Büyükelçiliği henüz açılmamış olsa da, ülke önümüzdeki hafta büyükelçilik yerine geçecek bir çevrimiçi web sitesi açmayı planlıyor.
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