Verilerini Facebook’la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak
WhatsApp'ın 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook ile veri paylaşımına izin isteyecek. Gerekli onayı vermeyecek olan kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. Veriler Facebook'un yanında şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılacak.
WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2021'de geçerli olacak gizlilik ilkelerine ilişkin kullanıcılara WhatsApp üzerinden onay vermeleri isteneceği bir bildirim gelecek.
Kullanıcıların onayı ile birlikte verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. Söz konusu veri paylaşımını "onaylama" seçeneğine yer verilmezken, WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak.
WhatsApp’ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler, Facebook’un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak.
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