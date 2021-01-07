Verilerini Facebook’la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak

07 Ocak 2021 Perşembe, 09:13

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2021'de geçerli olacak gizlilik ilkelerine ilişkin kullanıcılara WhatsApp üzerinden onay vermeleri isteneceği bir bildirim gelecek.

Kullanıcıların onayı ile birlikte verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. Söz konusu veri paylaşımını "onaylama" seçeneğine yer verilmezken, WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak.

WhatsApp’ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler, Facebook’un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak.

WHATSAPP HANGİ BİLGİLERİ TOPLAYABİLİYOR?

-Hesap Bilgileri

-Mesajlar

-Bağlantılar

-Durum Bilgisi

-İşlem ve Ödeme Verileri

-Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

-Kullanım ve Kayıt Bilgileri

-Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

-Konum Bilgileri

-Çerezler

-Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

-Kullanıcı Şikayetleri

-WhatsApp'taki İşletmeler

-Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

-Üçüncü Taraf Hizmetleri