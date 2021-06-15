Veyis Ateş Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniymiş
Organize suç örgütü Peker'in ortaya attığı çarpıcı iddiaların ardından gündem olan Veyis Ateş'in, daha önce özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği öğrenildi.
Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz’dan para istediğini öne sürmüştü. Peker'in çarpıcı iddialarından biri de Veyis Ateş'in Süleyman Soylu tarafından araç ve koruma polisi tahsis edildiğiydi.
Birçok iddialar peş peşe sıralanırken HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ateş'in kanaldan kovulduğunu açıkladı. Habertürk'ün bir diğer yazarı Sevilay Yılman da Sezgin Baran Korkmaz ile olan görüşmesini aktardı. Korkmaz, Yılman'a Veyis Ateş'in kendisini alenen tehdit ettiğini ifade ederek 10 bin avro 'avanta' istediğini belirtti.
Veyis Ateş hakkında her geçen gün ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medyada çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. Veyis Ateş'in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptığı söylendi. İnternet ansiklopedisidi Vikipedia'da yer alan bilgiler, kullanıcıların iddialarını doğrular nitelikte.
Vikipedia'da Veyis Ateş ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:
Abdurrahman Veyis Ateş (d. 1973, Tarsus) Türk gazeteci, haber spikeri.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Cem Vakfı'na ait Cem Radyo'da bir yıl çalıştıktan sonra 2006 yılında TVNET'te çalışmaya başlamıştır. Burada ana haber sunuculuğunun yanı sıra çeşitli programlar sunmuştur. Spikerlik yaparken ayrıca özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği de yapmıştır.
2013 yılında Habertürk TV'ye geçiş yapmıştır. 25 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliği görevine getirilmiştir. Ardından 15 Ocak 2016 tarihinde getirildiği Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevinden 2018 yılında alınmıştır.
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