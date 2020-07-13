Vezneciler’deki terör saldırısı davasında karar

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 20:52

Vezneciler’de 7 Haziran 2016’da çevik kuvvet otobüsüne yönelik terör saldırısında 6’sı polis 12 kişinin şehit edilmesine ilişkin 8’i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya 7 tutuksuz sanık SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep istedi.

Sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Eyüp Sever ve Murat Bal’ı ayrı ayrı “anayasayı ihlal”, 12 kişiyi “kasten öldürme”, 44 kişiyi “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurmak” suçlarından toplamda 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Gülşen Bahadır’ı “kasten öldürme” suçundan 12 kez ağırlaştırılmış müebbet, 44 kişiyi “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurmak” suçlarından 893 yıl olmak üzere toplamda 12 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Abdulsıttar Balsak, Fahri Demircan ve Mehmet Nur Pala hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Ahmet Erdem, Mehmet Yener, Şerafettin Yılmaz ve Hasan Turan hakkında ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıklar Eyüp Sever, Murat Bal, Gamze Zere Karadağ ve Gülşen Bahadır’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Ahmet Erdem, Abdulsıttar Balsak, Mehmet Nur Pala ve Şerafettin Yılmaz’ın ise tahliyesine ve haklarında adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti terör örgütü yöneticisi Murat Karayılan’ın da aralarında bulunduğu 11 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek, davanın ayrılan dosya üzerinden devam etmesine karar verdi.