Videoda ortaya çıktı: Göçmenler gemiye alınmayarak ölüme terk edildi

27 Temmuz 2021 Salı, 09:35

BirGün

Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında bir Türk deniz taşımacılığı firmasına ait geminin kaptanı R.A’nın göçmen teknesindekilere yardım etmediği, hasarlı teknedeki göçmenlerin bir kısmının yaşamını yitirmesine ya da denizde kaybolmasına neden olduğu iddia edildi. BirGün'den Rıfat Kırcı'nın haberine göre; bir gemi mürettebatının kendilerine ulaştırdığı videolarda geminin tekneye çarpma anları, teknenin alabora oluşu, kaptanın denize düşen göçmenleri gemiye almamak için direndiği, denizde cansız göçmen bedenleri olduğu görüldü. Mürettebatın göçmenleri gemiye almak için kaptanı ikna etmeye çalıştıkları ve göçmenlere can simidi ve halat sarkıtarak kurtarmaya çalıştıkları da görüntülere yansıdı.

Olay 22 Temmuz’da Bodrum-Yunan Adaları arasında gerçekleşti. Yunan Sahil Güvenliği, Türkiye bandıralı yük gemisine ulaşarak bölgede mülteci teknesi olduğunu ve teknenin yanına giderek göçmenleri almasını bildirdi. Gemiden bir mürettebatın aktardığına göre gemi kaptanı uluslararası deniz hukukuna göre yasal olarak emir niteliğinde olan uyarıya uymadı. Bunun üzerine Yunan Sahil Güvenliği gemi kaptanını ikinci defa uyararak teknenin yanına gitmesini talep etti. Mürettebat, Türkiye bandıralı geminin, bölgeye ulaşınca göçmen teknesine çarparak teknenin hasar almasına neden olduğunu öne sürdü.

Teknelerinin hasar almasına rağmen kaptan, göçmenleri gemiye almayı kabul etmedi. Geminin arkasından sarkıtılan halatla tekne gemiye bağlandı. Geminin arkasında halatla sürüklenen tekne daha sonra alabora oldu. Teknedekiler denize düştü. Ancak kaptan durup denize düşen göçmenleri almak yerine yoluna devam etti. Mürettebat ise kaptana tepki gösterdi. Gazetemize iletilen videolarda teknenin alabora olan görüntüsü yer alırken mürettebatın ise kaptana “Yaptığınız insanlık suçu. Çocuklar var. Hepsi öldü, ölüyor” şeklinde tepki gösterdiği duyuldu.

Mürettebatın ısrarları ve denize düşen göçmenlere can simidi atma çabaları sonucu hayatta kalan 32 göçmen gemiye alındı. Ölü ve kayıp sayısı bilinmezken Yunanistan talimatı ile gemi Girit Adası yakınlarına çekilerek göçmenler Yunan polisine teslim edildi. Mürettebat, Yunan polislerinin, teknenin kötü hava koşulları nedeniyle battığı şeklinde tutanak tuttuğunu iddia etti.

Öte yandan Yunan Sahil Güvenliği, 23 Temmuz’da yaptığı açıklamada Girit açıklarında bir göçmen teknesinin battığını Suriyeli ve Iraklı olduğu belirlenen 37 kişinin kurtarıldığını 8 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

SORUNLARIN KAYNAĞI GÖÇMENLER DEĞİL

Son günlerde giderek artan göçmen karşıtlığı üzerine açıklama yapan Göç İzleme Derneği, sorunların kaynağının göçmenler olmadığına işaret etti. “Tüm göçmen ve mültecilerin özellikle de erkeklerden daha fazla dezavantajlı olan ve eril yaklaşımlara, uygulamalara ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, tacizlere maruz kalan zorunlu göç mağduru ve mülteci kadınların yanındayız” diyen dernek dayanışma içinde olacaklarının altını çizdi.

İŞÇİ SINIFININ SORUNU

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’de emek piyasasına eklemlenen mülteciler, en kötü koşullarda çalıştırılıyor. Kayıt dışı çalışma daha ucuz, ve güvencesiz ve kolaylıkla işten çıkarılabilir veya işe alınabilir. Bu sebeple mültecilerin emeği sömürülüyor.”