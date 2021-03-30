Vietnam'da uçuş görevlisi Covid-19'u yaymaktan hapis cezası aldı

30 Mart 2021 Salı, 16:53

Vietnam Haber Ajansı, Vietnam Hava Yollarında görevli 29 yaşındaki Duong Tan Hau'nun, Japonya seyahatinden sonra zorunlu karantina süreci sırasında evden ayrıldığı için suçlu bulunduğunu duyurdu.

Duong'un Covid-19 testi pozitif çıkmadan önce bir öğretmen arkadaşıyla kafede buluştuğu ve Ho Chi Minh kentinde İngilizce sınavına girdiği bildirildi.

Uçuş görevlisinin temaslı olduğu tespit edilen en az üç kişinin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Mahkemenin Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği ve virüsü başkalarına bulaştırdığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırdığı, öte yandan bu süre zarfında denetimli serbestlik uygulanmasına karar verdiği Duaong, Vietnam'da böyle bir suçtan yargılanan ilk kişi oldu.

Vietnam'da Covid-19 nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 595’e ulaştı.