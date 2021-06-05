Virolog Semih Tareen yanıtladı: 'Koronavirüs laboratuvardan sızmış' olabilir mi?

05 Haziran 2021 Cumartesi, 15:03

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 milyon 381 bin 256 doz aşı yapıldı. Ancak toplum içinde aşı güvensizliği hâlâ devam ediyor.

Aşı tedirginliğini ve aşı karşıtlığını karıştırmamanın önemli olduğunun altını çizen virolog Semih Tareen, aşı karşıtlığının yanlış, eksik ve hatta yalan bilgilerin yayılması ile yapılan bir propaganda olduğunu söyledi.

"Biontech ya da Sinovac aşısı olsun bütün deliller ortada. Benim veya hekimlerin ne dediği önemli değil. Veriler ne diyorsa önemli olan odur."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz nisan ayında, "İki ay aşıda sıkıntı olacak" açıklamasını yapması ile birlikte; BioNTech/Pfizer aşılarının iki doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya çıkarılmasına karar verilmişti.

İki doz arasındaki sürenin önemli bir etken olduğunu söyleyen Tareen, şunları kaydetti:

"BioNTech/Pfizer aşısının klinik deneylerinde 3 hafta arayla 2 doz yapıldı. Bu şekilde yapıldığı içinde pek çok ülkede 3 hafta arayla yapılıyor. Bazı ülkelerde aşı eksikliğinden kaynaklı olarak daha çok insana tek doz yapılması için iki doz arası süre uzatılabiliyor. Burada iki tane duruma bakıyoruz; 1 doz alan insan ikinci dozu alana kadar ne kadar koruma altında oluyor? Veriler şimdilik şunu gösteriyor: tek doz ile pek çok varyanta karşı Biontech aşısı ile yeterli antikor oluşumu olsa da bazı varyantlara karşı tek doz koruması yeterli değil."

Semih Tareen

ÜÇÜNCÜ DOZ GEREKLİ Mİ?

Üçüncü dozun tamamen dünyada hangi varyantların yaygın olduğu ile bağlantılı olduğunu söyleyen Tareen, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı varyantlara karşı tam korumanın sağlanabilmesi için üçüncü bir doz gerekebilir. Bu çok normal bir durum. Üç doz yapılan başka aşılar da var. Şu anki veriler şunu gösteriyor; pek çok varyanta karşı iki doz Biontech aşısı yeterli ama tabii olası başka bir varyanta karşı üçüncü bir doz gerekebilir."

"mRNA AŞI TEKNOLOJİSİ 20 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR GELİŞTİRİLİYOR"

mRNA aşılarının yeni bir teknoloji olmadığına dikkat çeken Tareen, "mRNA aşılarını yeni bir teknoloji olarak sanıyorlar. mRNA aşı teknolojisi 20 yılı aşkın bir süredir geliştiriliyor. 1990'lı yıllarda bu çalışmalar laboratuvarda başladı. O çalışmalar sayesinde biz bugün aşıya ulaşabiliyoruz" dedi.

Bu zamana kadar en az 7 tane koronavirüs salgını olduğunun bilindiğini belirten Tareen, son olarak şunları söyledi:

"Bu yüzden koronavirüs araştırması yapan bilim insanları laboratuvarda günvenli şartlar altında çalışmalarını onlarca senedir yürütüyorlar. Zaten ilk izole edilen koronavirüsü 1931 senesinde izole edildi. Koronavirüsleri neredeyse 90 senedir laboratuvarlarda çalışılıyor. 'Lab sızıntısı' laboratuvarda çalışırken olası bir kaza veya olası bir dikkatsizlikten dolayı bir insanın hastalanması ve o virüsü başkalarına yayması düşüncesi demek. Lab'de tasarlandı düşüncesi ise; genetik olarak veya laboratuvarda deneysel olarak bu virüsün yokken ortaya çıkarılması düşüncesidir.

Bugüne kadarki koronavirüs salgınlarında hayvan kökenli olarak insanlara geçti. Veriler bu virüsün yarasa kökenli olduğunu ve insanlara yarasalardan büyük ihtimalle bir ortak konak ile geçtiğini gösteriyor. Şimdilik bütün veriler bu virüsün doğadan insanlara geldiğini gösteriyor. "