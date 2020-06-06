Virüs 18 kişiye bulaştı, 3 sokak karantinaya alındı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 7 hanede toplam 18 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 3 sokak karantinaya alındı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesinde bir kişide koronavirüs tespit edildi.
Evde karantinaya alınan yurttaştan 7 haneye yayılan virüs 18 kişiye bulaştı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 839, 851 ve 852. sokaklar 2'nci bir emre kadar karantinaya alındı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi.
Sokak, polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatılarak giriş çıkışlar yasaklandı.
Vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.
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