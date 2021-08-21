Vitrindeki albümler

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

TANER ÖNGÜR ‘ALARM 21’ (TANERONG RECORDS)



Moğollar’ın basçısı, besteci, rock müziğin emektar mücahidi Taner Öngür, ilk albümü “Alarm”ı 1992 yılında çıkardığında Fuat Güner ile Turgut Berkes’in F.T. Stüdyosu’nda tonmayster olarak çalışıyordu. 1976 -1992 yılları arasında yazdığı şarkılardan oluşan albümü burada tek başına üretmiş, ortaokul arkadaşı Ali Rıza Türker yapımcılığında kaset olarak yayımlamıştı. Öngür albümü 2016 yılında tekrar kaydedip (içinde bulunduğu yıla istinaden) “Alarm 16” ismi ile yayımlanmıştı. Şimdi albümün haklarını üzerine alarak parçaları yeniden düzenleyip “Alarm 21” adıyla dijital platformlarda yayımladı.

Öngür’ün ilk bestesi “Uzaya Bak”, 1976’da İzzet Öz’ün Ankara Televizyonu için çektiği bir programın kayıtlarından bulunmuş.

“Tabiat Kanunu” adlı parça yok, yerine “Limon Sıkılmış Deney” listeye eklemiş. Bu şarkı 1973 yılında Cem Karaca & Moğollar’ın Levent’teki evinde yaşadığı saykodelik bir deneyi anlatıyor. Albüme ismini veren şarkısı memleketin ilk çevre temalı parçalardan. 1964’te Frankfurt’ta, Yeşil hareketin etkisinde yazılmış.

Döneminin ruhunu korumak için sözlere dokunulmamış. Kapak tasarımına kadar bir Taner Öngür işi. Katkı maddesi, hormon, kimyasal yok, yüzde yüz organik sertifikalı; üreticiden tüketiciye...

TANJU EKSEK ‘BİZE KALAN’ (PEOPLE MAKE MUSIC)

Klasik rock müziğinin yetmişli ve seksenli yıllarına yüksek bir sadakatle bağlanmış romantik, (Yavuz Çetin dahil) birçok solist ve topluluğun şekillenmesinde tesiri olmuş güçlü bir müzikal karakter, eski kuşak baba roker denilen sağlam tiplerden Tanju Eksek. Kısacası kalbiyle, ruhuyla, sohbetiyle, oturup kalkması, yemesi içmesi ve görünüşüyle tam bir ikonik figür...

40 yılı geride bırakmış bir müzik emekçisi olarak ancak nihayet kendi hesabına bir albüm yaptı. 12 şarkıdan oluşan “Bize Kalan” bir hayatın özeti. Yapım, düzenleme ve klavyeleri üstlenen Emre Önbayraktar. Gitarda Türker Otçu, basta Burak Güngörmüş, üç parçanın nefeslilerinde Toygun Sözen, birer parçada gitarlarda Akın Eldes ile Tigin Aray; şarkı söyleyip akustik gitar çalan Tanju’nun yol arkadaşları. Tek kavır “Bu Yorgunluktan Bıktım” Nejat Yavaşoğulları’ndan.

Tek dönemin besteleri değil, yıllara dağılmış sahnede defalarca çalınmış, bugüne değin stüdyoda kaydedilmemiş parçalar. Bütünlüğü yerinde, konsepti sağlam.

Diyeceksiniz “madem bu kadar hayırlı bir abi, neden bunca zaman albüm yapmamış?” Güzel insanların ortak özelliğidir, başkalarına dokunacağım diye bir türlü özellerine sıra gelmez. Bencil değillerdir, kendilerine yatırım yapmazlar.