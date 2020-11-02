Viyana'da silahlı saldırı: 7 kişi yaşamını yitirdi

02 Kasım 2020 Pazartesi, 23:22

Viyana'da akşam saatlerinde bir grup tarafından sinagoga saldırı düzenlendi. Viyana polisi ile grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

Viyana polis merkezi, halkı, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve video paylaşmalarının operasyon ve güvenlik açısından tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca polis halka, kamusal alanları kullanmama çağrısı yaptı.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, diğerinin kaçtığını bildirdi. Çevredekilerin çektiği görüntülerde Türkçe konuşmalar da dikkat çekti.

7 ÖLÜ

Sputnik'te yer alan bilgiye göre saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan saldırganlardan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Viyana polisi, bir sonraki açıklamasında bir saldırganın öldürüldüğü, diğerinin kaçtığını açıkladı.

Bununla birlikte saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor.