Voleybolda kadınların finali İzmir'de
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off finaline yükselen 4 takım, şampiyonluk için İzmir'de kozlarını paylaşacak
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off finaline yükselen 4 takım, şampiyonluk için İzmir'de kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde organize edilecek final müsabakaları 26-28 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Finallerde Balıkesir'den Edremit Belediye Altınoluk, Gaziantep ekibi Adam Voleybol, Bolu Belediyespor ve Başkent temsilcisi Sigorta Shop Kalecik Belediyespor şampiyonluk mücadelesi verecek. İlk 2'de yer alacak 2 takım adını Misli.Com Sultanlar Ligi'ne yazdıracak.
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