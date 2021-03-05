Voleybolda Romanya zaferi
Romanya-Türkiye: 0-3
SALON: Vlade Divac
HAKEMLER: Stefan Stoyanov (Bulgaristan), Vladimir Jokanovic (Sırbistan)
ROMANYA: Zbengheci, Urian, Chitigoi, Stinea, Vaduva, Martonos, Balog Ciegler (L) (Rebrisorean, Taranu Runcan, Codorean, Abraham, Dinu)
TÜRKİYE: Özgür, Taha Berat, Muharrem, Doğan, Yiğit Hamza, Mert, Tuğrul Mansur (L) (Mehmet Buğra, Ünal)
SETLER: 16-25, 18-25, 19-25
SÜRE: 60 dakika (20',19',21')
U17 Erkek Voleybol Milli Takımı, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası 1'inci Raunt elemelerindeki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, 6-9 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası 2'nci Raunt eleme müsabakasında mücadeleye devam edecek. Avrupa Şampiyonası 2'nci Raunt elemelerini ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
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