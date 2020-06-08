Volkan Emre : ‘Irkçılık en büyük sorun’

08 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Minneapolis’te 3, ülkedeyse 7 yıldır yaşayan Emre’ye göre ayaklanmanın nedeni, kentte baskın olan demokrat geleneğe rağmen polis teşkilatındaki sistematik ırçılık. Emre, şu ifadeleri kullandı:

“Minneapolis kentinin bağlı olduğu Minnesota eyaleti, sosyal adalet ve refahın diğer eyaletlere görece çok daha adil olduğu, sosyal demokrat idareciler tarafından yönetilme geleneğine sahip ve ekonomik refah olarak da gerek kişi başına düşen gelir ve gerek kamu hizmetlerinin kalitesi anlamında siyah toplum için diğer eyaletlerden daha iyi bir seçenek.

Hayatını kaybeden George Floyd da buraya bu sebeplerden ötürü yeni bir hayat kurmak için gelmiş birisi. Minnesota’nın bu anlamda siyahlar için en büyük sıkıntısı polis teşkilatının ırkçılık karnesinin zayıflarla dolu olması.

Polis teşkilatının içerisinde geçen beş yıl içerisinde siyah toplum üyelerine sistematik olarak işkence uygulayan bir ırkçı damar var.”

‘POLİS MÜDAHALESİ ŞİDDETİ KÖRÜKLEDİ’

Barışçıl başlayan eylemlerin kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesiyle büyüdüğünü anlatan Emre, şöyle konuştu: “Giderek büyüyen şiddet olayları karşısında kolluk kuvvetlerinin yöneticileri olan Demokrat Partili Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polis güçlerine göstericilere karşı şiddet kullanmama emri verdiler.

Olayların şiddeti en yüksek seviyeye çıktığında ise ilave destek gücüne rağmen, eyalet ve şehir yöneticileri, insan hayatı kaybından korkarak olayların merkezindeki karakolu boşaltarak yaşadığım mahalleyi tamamen göstericilerin kaderine bıraktılar.”

ABD’de siyahların yanı sıra göçmenlere de haksızlık ve ayrımcılık yapıldığına dikkat çeken Emre, “Irksal eşitsizlik Amerika’nın en büyük sorunu ve içerisinde yaşadığım ve parçası olduğum toplumun bu sorunu çözebileceğine inanmıyorum. Bunun temel sebebi ise ayrıcalıklı beyaz kitlenin empati yapamıyor olması. Bu olaylardan hem kişisel hem de toplumsal olarak çıkarılacak çok ders var” dedi.