Vücutta ödem yapan 7 besin
Beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler, ödem oluşumunu tetikleyen faktörlerin ilk sıralarında yer alıyor. Vücutta su ve tuzun fazla olmasından kaynaklanan ödem; genellikle el, ayak, kol ve bacaklarda meydana geliyor. Bazı durumlarda vücutta da ortaya çıkabiliyor. Peki ödem oluşumuna yol açan besinler neler?
Şişkinliğe ve kilo artışına sebep
olan ödem, günlük hayatta en çok şikayet edilen durumların başında geliyor.
Beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler ise ödem oluşumuna yol açan
faktörler arasında yer alıyor. Vücutta su ve tuzun fazla tutulmasından
kaynaklanan ödem; genellikle el, ayak, kol ve bacaklarda meydana gelse de; bazı
durumlarda vücutta da ortaya çıkabiliyor. Bazı ilaçlar, hastalıklar,
enfeksiyonlar, vücutta sindirilemeyen besinler ve alerjik reaksiyonlar ödeme
sebep olabilirken, günlük hayatta tükettiğimiz birçok besin de ödem oluşumuna
yol açabiliyor.
ÖDEM NEDİR?
Ödem, vücutta damarlardan
dokulara sızan aşırı sıvının neden olduğu şişlik olarak tanımlanıyor. Vücudun
herhangi bir bölümünü etkilese de eller, kollar, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda
daha fazla fark ediliyor. Ödem, vücuttaki küçük kan damarlarının (kılcal
damarlar) sıvı sızdırması nedeniyle oluşuyor. Sızan sıvı, damar çevresindeki.
dokularda birikir ve şişmeye neden oluyor. Kalp, karaciğer ve böbrek
hastalıklarında ortaya çıkan ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun
atılamamasından kaynaklanıyor.
İşte vücutta ödem oluşumuna sebep
olan 10 besin…
1. YÜKSEK MİKTARDA KAFEİN
Kafein, çok fazla tüketildiğinde sodyum
emilimini sınırladığı için vücutta ödem yapan besinlerin başında geliyor.
Ayrıca kafein sadece kahvenin içinde bulunmuyor; çay, dondurma, çikolata gibi
birçok başka besinin içinde de kafein yer alıyor. Uzmanlar günlük kafein
alımının 400 mg’ı geçmemesi gerektiğini sık sık dile getiriyor. 400 mg’ı aşan
kafein alımı vücutta şişkinlik ve ödem başta olmak üzere çeşitli sorunlara
neden olabiliyor.
2. HAZIR EKMEK
Temel besinlerden biri olan
ekmek, Türkiye’de en çok tüketilen gıdalardan biri. Doğrudan tüketilmese bile,
pizzadan sandviçe kadar yüzlerce besinle birlikte dolaylı yolla ekmek tüketiliyor.
Fakat özellikle hazır ekmekler, ev yapımı ekmeklere göre 3 kat daha fazla tuz
içeriyor. Bu yüzden vücutta genellikle şişkinlik ve dolayısıyla ödeme sebep
oluyor.
3. TURŞU VE KONSERVE YİYECEKLER
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre
sağlıklı bir birey günde maksimum 5 mg tuz tüketmeli. Bir adet turşu baz
alındığında, günde 5-6 adet turşu yiyen bir kişi günlük tuz tüketimini
dolduruyor. Besinleri uzun süre saklamak için kullanılan bu yöntemde kullanılan
ana madde tuz olduğu için; turşu ve konserveler, içeriklerindeki yüksek tuz
nedeniyle vücutta su tutulmasına neden oluyor.
4. ALKOL
Alkol vücudun su tutma kapasitesini
artırıyor. Bu yüzden kişiler, alkol aldıkları günün ardından sürekli susuzluk
hissediyor. Uzmanlar, alkol alırken yanında bol su içmeyi, veya aldıktan sonraki
gün bol miktarda su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
5. PAKETLİ GIDALAR
İşlenmiş ve katkı maddesi içeren
besinler, hazır soslar ve yüksek oranda karbonhidrat içeren yiyecekler vücutta
su tutma özelliğine sahip besinlerin başında geliyor. Bu besinler de bazı
kişilerde ödem, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına neden olabiliyor.
Ayrıca paketli gıdalarda, besinlerin uzun süre saklanması için kullanılan
yöntemler başka sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor.
6. YAPAY TATLANDIRICILAR
Sakızlar başta olmak üzere market
raflarında satılan birçok paketli üründe bulunan sorbitol ve xylitol adlı
isimli yapay tatlandırıcılar, vücut tarafından yavaş bir şekilde sindiriliyor. Bu
durum da kişilerde gaz, şişkinlik hatta ishal gibi sorunlara neden olabiliyor.
Ayrıca içerdikleri kanserojen maddeler bakımından da, başka sağlık sorunlarında
tetikleyici unsur olabiliyorlar.
7. KARPUZ
İçeriğinde yüksek miktarda fruktoz içeren karpuz da vücutta ödem oluşumuna yol açan besinlerin arasında yer alıyor. Fruktozu tam olarak sindiremeyen kişilerde ise bu durum ödeme yol açıyor. Uzmanlar, karpuz yendikten sonra vücuttaki reaksiyonun takip edilmesini ve özellikle yaz mevsiminde karpuz tüketiminin buna göre ayarlanmasını öneriyor.
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