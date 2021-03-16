Vücutta ödem yapan 7 besin

16 Mart 2021 Salı, 12:35

Şişkinliğe ve kilo artışına sebep olan ödem, günlük hayatta en çok şikayet edilen durumların başında geliyor. Beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler ise ödem oluşumuna yol açan faktörler arasında yer alıyor. Vücutta su ve tuzun fazla tutulmasından kaynaklanan ödem; genellikle el, ayak, kol ve bacaklarda meydana gelse de; bazı durumlarda vücutta da ortaya çıkabiliyor. Bazı ilaçlar, hastalıklar, enfeksiyonlar, vücutta sindirilemeyen besinler ve alerjik reaksiyonlar ödeme sebep olabilirken, günlük hayatta tükettiğimiz birçok besin de ödem oluşumuna yol açabiliyor.

ÖDEM NEDİR?

Ödem, vücutta damarlardan dokulara sızan aşırı sıvının neden olduğu şişlik olarak tanımlanıyor. Vücudun herhangi bir bölümünü etkilese de eller, kollar, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda daha fazla fark ediliyor. Ödem, vücuttaki küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) sıvı sızdırması nedeniyle oluşuyor. Sızan sıvı, damar çevresindeki. dokularda birikir ve şişmeye neden oluyor. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıklarında ortaya çıkan ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından kaynaklanıyor.

İşte vücutta ödem oluşumuna sebep olan 10 besin…

1. YÜKSEK MİKTARDA KAFEİN

Kafein, çok fazla tüketildiğinde sodyum emilimini sınırladığı için vücutta ödem yapan besinlerin başında geliyor. Ayrıca kafein sadece kahvenin içinde bulunmuyor; çay, dondurma, çikolata gibi birçok başka besinin içinde de kafein yer alıyor. Uzmanlar günlük kafein alımının 400 mg’ı geçmemesi gerektiğini sık sık dile getiriyor. 400 mg’ı aşan kafein alımı vücutta şişkinlik ve ödem başta olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabiliyor.

2. HAZIR EKMEK

Temel besinlerden biri olan ekmek, Türkiye’de en çok tüketilen gıdalardan biri. Doğrudan tüketilmese bile, pizzadan sandviçe kadar yüzlerce besinle birlikte dolaylı yolla ekmek tüketiliyor. Fakat özellikle hazır ekmekler, ev yapımı ekmeklere göre 3 kat daha fazla tuz içeriyor. Bu yüzden vücutta genellikle şişkinlik ve dolayısıyla ödeme sebep oluyor.

3. TURŞU VE KONSERVE YİYECEKLER

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sağlıklı bir birey günde maksimum 5 mg tuz tüketmeli. Bir adet turşu baz alındığında, günde 5-6 adet turşu yiyen bir kişi günlük tuz tüketimini dolduruyor. Besinleri uzun süre saklamak için kullanılan bu yöntemde kullanılan ana madde tuz olduğu için; turşu ve konserveler, içeriklerindeki yüksek tuz nedeniyle vücutta su tutulmasına neden oluyor.

4. ALKOL

Alkol vücudun su tutma kapasitesini artırıyor. Bu yüzden kişiler, alkol aldıkları günün ardından sürekli susuzluk hissediyor. Uzmanlar, alkol alırken yanında bol su içmeyi, veya aldıktan sonraki gün bol miktarda su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

5. PAKETLİ GIDALAR

İşlenmiş ve katkı maddesi içeren besinler, hazır soslar ve yüksek oranda karbonhidrat içeren yiyecekler vücutta su tutma özelliğine sahip besinlerin başında geliyor. Bu besinler de bazı kişilerde ödem, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına neden olabiliyor. Ayrıca paketli gıdalarda, besinlerin uzun süre saklanması için kullanılan yöntemler başka sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor.

6. YAPAY TATLANDIRICILAR

Sakızlar başta olmak üzere market raflarında satılan birçok paketli üründe bulunan sorbitol ve xylitol adlı isimli yapay tatlandırıcılar, vücut tarafından yavaş bir şekilde sindiriliyor. Bu durum da kişilerde gaz, şişkinlik hatta ishal gibi sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca içerdikleri kanserojen maddeler bakımından da, başka sağlık sorunlarında tetikleyici unsur olabiliyorlar.

7. KARPUZ

İçeriğinde yüksek miktarda fruktoz içeren karpuz da vücutta ödem oluşumuna yol açan besinlerin arasında yer alıyor. Fruktozu tam olarak sindiremeyen kişilerde ise bu durum ödeme yol açıyor. Uzmanlar, karpuz yendikten sonra vücuttaki reaksiyonun takip edilmesini ve özellikle yaz mevsiminde karpuz tüketiminin buna göre ayarlanmasını öneriyor.