Wall Street rekor kırmaya hazırlanıyor

Wall Street, tarım dışı istihdamdaki düşüşe rağmen yeni yönetimin salgına karşı ek mali canlandırma paketleri açıklayabileceği beklentisiyle yeni zirveleri görmeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2021 Pazar, 09:25
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ABD'de tarım dışı istihdam Aralık ayında hızlanan COVID-19 salgınının yarattığı tahribatın etkisiyle artış beklentilerinin aksine 140,000 gerileyerek sekiz aydır ilk kez düşüş kaydetti.

Dow Jones endeksi vadeli kontratları TSİ 1720 itibariyle %0.24 artıda bulunuyor.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.37 artıda ve Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları %0.58 artıda seyrediyor.

S&P 500 endeksi dün ilk defa 3,800 puanın üzerinde kapandı. Dow ve Nasdaq endeksleri ise art arda dördüncü haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyorlar.

Kaynak: Reuters



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