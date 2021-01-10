Wall Street rekor kırmaya hazırlanıyor

10 Ocak 2021 Pazar, 09:25

ABD'de tarım dışı istihdam Aralık ayında hızlanan COVID-19 salgınının yarattığı tahribatın etkisiyle artış beklentilerinin aksine 140,000 gerileyerek sekiz aydır ilk kez düşüş kaydetti.

Dow Jones endeksi vadeli kontratları TSİ 1720 itibariyle %0.24 artıda bulunuyor.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.37 artıda ve Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları %0.58 artıda seyrediyor.

S&P 500 endeksi dün ilk defa 3,800 puanın üzerinde kapandı. Dow ve Nasdaq endeksleri ise art arda dördüncü haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyorlar.

Kaynak: Reuters



