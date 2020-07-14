14 Temmuz 2020 Salı, 23:29

WhatsApp uygulamasında giriş yapma ve paylaşım sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar diğer sosyal medya hesaplarından WhatsApp’ta erişim sorunu olduğunu bildirdi. Akşam saatlerinde başlayan erişim sorunu ilk olarak masaüstünde kullanılan WhatsApp Web’de yaşandı. Ardından mobilde de giriş ve paylaşım sorunları görüldü.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector’ün verilerine göre son 24 saatte yüzlerce hata kaydedildi. WhatsApp’ta en fazla bildirilen sorunların iPhone cihazlar üzerinden olduğu görüldü.