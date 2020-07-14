WhatsApp'ta erişim sorunu!
Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanmaya başladı.
WhatsApp uygulamasında giriş yapma ve paylaşım sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar diğer sosyal medya hesaplarından WhatsApp’ta erişim sorunu olduğunu bildirdi. Akşam saatlerinde başlayan erişim sorunu ilk olarak masaüstünde kullanılan WhatsApp Web’de yaşandı. Ardından mobilde de giriş ve paylaşım sorunları görüldü.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Downdetector’ün verilerine göre son 24 saatte yüzlerce hata kaydedildi. WhatsApp’ta en fazla bildirilen sorunların iPhone cihazlar üzerinden olduğu görüldü.
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