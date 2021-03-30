Wizards kazandı Westbrook tarihe geçti
Washington Wizards formasıyla sadece 38 maça çıkan Russell Westbrook, dün gece Indiana Pacers karşısında yaptığı triple double ile kulüp tarihinin en çok triple double yapan oyuncusu oldu.
NBA’de normal sezonda Washington Wizards, sahasında Indiana Pacers’ı konuk etti. Wizards sahadan 132-124'lük sonuçla galibiyetle ayrılırken takımın yıldız ismi Russell Westbrook tarihe geçti. John Wall takasıyla Houston'dan Wizards’a katılan tecrübeli oyun kurucu Pacers’a karşı 35 sayı, 21 asist ve 14 ribaunt ile oynarken Washinton formasıyla 16. kez triple double yaptı. 38. maçında bunu başaran Westbrook, 1987-1991 yılları arasında takımda oynayan Darrell Walker’ın rekorunu kırmış oldu. Walker, Washington formasıyla 283 maça çıkarken 15 kez triple double yapmıştı.
TÜM ZAMANLARDA İKİNCİ SIRADA
NBA tarihinde tüm zamanlarda en çok triple double yapan oyuncular sıralamasında Russell Westbrook, Oscar Robertson’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Westbrook'un181 kez triple double yapan Robertson’ı geçebilmesi için 24 triple double yapması gerekiyor.
CURRY HARİKA DÖNDÜ
Kuyruk kemiğindeki sakatlık sebebiyle 17 Mart’tan bu yana forma giyemeyen Stephen Curry’nin döndüğü maçta Golden State Warriors Chicago Bulls’u 116-102 mağlup etti. Curry karşılaşmayı 32 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist ile tamamladı.
NBA’de alınan diğer sonuçlar şöyle:
Boston Celtics – New Orleans Pelicans: 109-115
New York Knicks – Miami Heat: 88-98
Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves:112–107
Oklahoma City – Dallas Mavericks: 106-127
Detroit Pistons – Toronto Raptors: 118-104
Houston Rockets – Memphis Grizzlies: 110-120
San Antonio Spurs – Sacramento Kings: 115-132
Utah Jazz – Cleveland Cavaliers: 114-75
L.A. Clippers – Milwakue Bucks: 129-105
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