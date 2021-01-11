Yabancıların en cazip bulduğu şehir açıklandı: İstanbul

11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:50

Araştırmaya göre, son yıllarda yabancıların konut alımında en çok tercih ettiği şehirlerin başında, 1 Avro'nun 9,06 Türk Lirası olduğu Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul geliyor.

YABANCILAR 16 BİN 867 ADET KONUT ALDI

Türkiye genelinde yabancıya satılan konutların yarısı İstanbul'da gerçekleşirken, yabancılar 2019'da 20 bin 857, geçen yılın ocak-kasım döneminde de 16 bin 867 adet konut aldı.

İstanbul'da konut satışında ortalama metrekare fiyatı 462 Avro olarak ölçüldü. Bu rakam, Paris'te 11 bin 613, Londra'da 10 bin 797, Münih'te 8 bin 442, Madrid'de 2 bin 630, Lizbon'da 3 bin 346, İtalya Bolzano'da 3 bin 41, Avusturya Innsbruck'ta ise 5 bin 992 Avro olarak tespit edildi.

Paris'te ortalama metrekare fiyatları Fransa genelinin 4,3 katına kadar çıkarken, bu rakam Londra'da İngiltere'nin 3,3 katı, Münih'te Almanya'nın 3 katı, Innsbruck'ta Avusturya'nın 3,7 katı, Lizbon'da Portekiz'in 1,9 katı, Bolzano'da İtalya'nın 1,8 katı, Madrid'de İspanya'nın 1,6 katı şeklinde. İstanbul'da ise ortalama metrekare fiyatları Türkiye genelinin 1,5 kat üzerinde bulunuyor.

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama konut metrekare fiyatının 462 avro olarak ölçüldüğünü, bu rakamın Türkiye ortalamasının 1,5 katına denk geldiğini söyledi.

EN ÇOK KONUTU IRAK VE İRANLILAR ALIYOR

Akbal, geçen yıl ocak-kasım döneminde yabancıya 36 bin 385 adet konut satıldığını, önceki yıla göre düşüş olsa da 2018'e kıyasla yüzde 4 artış yaşandığını aktardı.

Akbal, Türkiye'den en çok konutu Irak ve İranlıların aldığını belirtti