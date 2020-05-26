Yağışla kayganlaşan yolda kaza: 5 bekçi yaralı
Erzurum'un Horasan ilçesinde görevden dönen bekçilerin bulunduğu otomobil, dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 bekçi hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza, Horasan-Erzurum karayolunda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Horasan Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak görevlendirilen bekçiler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü başladıkları nöbetlerinin sona ermesiyle Erzurum'a dönmek üzere yola çıktı.
Feyzullah Arda'nın kullandığı 16 SHK 17 plakalı otomobil,
dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü
Feyzullah Arda ile araçtaki Emre Tobay, Mesut Yılmaz, Serhat Kaya, Ümmet Arslan
yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erzurum Şehir ve Atatürk
Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma
sürüyor.
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