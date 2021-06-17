17 Haziran 2021 Perşembe, 00:01

Yalnızlık için “çağın hastalığı” deniliyor. Peki öyle mi gerçekten? Yoksa yalnızlık, Aristo’nun “politik bir hayvan” sözleriyle nitelediği kafası karışık ve daima meşgul insanın en kadim dostu, en arkadaş canlısı arkadaşı mı?

Tenhasını yitiren kentlerde kuytu bulamadığımızdan mı kendimizi yalnız hissediyoruz bu yüzyılda? Afili yalnızlıklardan sefil yalnızlıklara doğru ilerleyen eski ve büyük bir destan, yalnızlığın tarihi.

Mitosun tanrılarından mitolojik kahramanlara, anti-kahramanlardan varoluşçuluğun sıradan ve sıkıcı, iç bunaltıcı karakterlerine uzanıyor. Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan Yalnızlığın Kitabı’nda, farklı alanlardan 12 isim, insanın yatay ve dikey düzlemde yalnızlığını düşünüyor, irdeliyor, kaleme döküyor.