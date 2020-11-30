Yanan araçtan kurtulan F1 pilotu Grosjean: İyiyim, yani iyi sayılırım
Bahreyn'de gerçekleştirilen yarış esnasında aracı kaza yapan ve alev alan aracından kurtulmayı başaran Formula 1 pilotu Romain Grosjean, bir video mesaj yayınladı ve "İyiyim, yani iyi sayılırım" dedi.
Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Bahreyn'de düzenlenen Grand Prix yarışında yaşadığı kazanın ardından alev alan aracından saniyeler içerisinde kaçarak kurtulmuştu.
Reuters
Kazadan küçük yanıklarla kurtulan Grosjean, sağlık durumunu Instagram'dan yayınladığı bir video mesaj yoluyla açıkladı.
Grosjean şunları kaydetti:
"Herkese merhaba. İyiyim, yani iyi sayılırım, bunu herkese söylemek istedim. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim."
Instagram: grosjeanromain
Grosjean, ayrıca, F1 araçlarında kullanılan güvenlik sistemi 'Halo'yu birkaç yıl önce desteklemediğini' ancak hayatını bu sisteme borçlu olduğunu söyledi. 34 yaşındaki sürücü, sürücü çarpışma koruma sistemina atıfla "Bugün burada olamazdım" ifadelerini kullandı.
Haas pilotu Grosjean'ın aracı, Daniil Kvyat ile temas yaşadıktan sonra yoldan çıkarak bariyerlere çarptı ve ikiye ayrıldı.
Grosjean ise, alev alan aracından kurtularak saniyeler içerisinde kaza alanından kaçmayı başardı.
HALO SİSTEMİ NEDİR?
Formula 1 araçlarında 'Halo' ismi verilen ve güvenlik duvarı görevi gören bir yapı bulunuyor. Yunanca 'daire' ya da 'halka' anlamına gelen Halo, 12 tona dayanıklı bir yapıda. Halo sistemi, 2018 yılında zorunlu hale getirilmişti.
NE OLMUŞTU?
Reuters
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'de Fransız pilot Romain Grosjean büyük bir kaza geçirmişti. Sporcunun otomobili ikiye ayrılıp alevler içinde kalması sonucu alevler arasından kendi çabasıyla çıkmıştı.
Reuters
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