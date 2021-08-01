Yandaş gazeteci İbrahim Karagül'den çok tehlikeli provokatif paylaşım

01 Ağustos 2021 Pazar, 22:07

İktidar partisi AKP, lehine yazılar yazmasıyla tanınan gazeteci İbrahim Karagül, orman yangınlarında CHP'nin PKK ile hareket ettiğini ifade eden bir paylaşım yaptı.

Karagül, paylaşımını tepkiler üzerine kısa sürede kaldırdı. Birçok soyal medya kullanıcısı Karagül'ün provokosyon yapmayı amaçladığını dile getiren paylaşımlar yaptı.

Yeni Şafak'taki yayın yönetmenliği görevinden ayrılan İbrahim Karagül, Türkiye'deki yangınlardan CHP'yi sorumlu tuttu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni PKK işbirlikçiliğiyle suçladı.

Karagül sosyal medya hesabından PKK'nın orman yangınlarını çıkardığını ve CHP'nin de PKK ile birlikte hareket ettiğini öne sürerek, "CHP; orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK ormanları yaktı, onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris'i böyle yaktılar!" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Karagül tepki çeken paylaşımı kısa sürede kaldırsa da söz konusu ifadelerin ekran görüntüsü sosyal medyada paylaşılmaya devam etti.

Karagül'e en sert tepkiyi ise CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem gösterdi. Erdem, "Yeter artık! Allah senin gani gani belanı versin İbrahim! Yalanlarının, iftiralarının hesabını mahkemelerde vereceksin'' diye yazan Erdem, konuyu yargıya taşıyacağını, ''Emin ol, bu ve benzeri her iftiranın bedelini bağımsız mahkemelerde ödeyeceksin. Yazıklar olsun seni besleyenlere" ifadelerini kullandı.



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