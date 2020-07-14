Yangına müdahale için yola çıkan arazöz devrildi: 2 personel hayatını kaybetti
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Açıklama yapan Bakan Pakdemirli "İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır" dedi.
Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarında makilik alandaki yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 E 8262 plakalı arazöz, Küçükkale mevkisinde devrildi.
Arazözdeki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Sedat Sagun ve Mustafa Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Twitter hesabından kazayla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 14, 2020
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