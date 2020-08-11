Yapısı değiştirilen kurulda boş bırakılan alanlara başdanışman formülü uygulandı

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. olağan kurultayının ardından MYK’nin yapısında değişikliğe gitti. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kurulun üye sayısı azaltılırken, bazı önemli alanların boş bırakılması dikkat çekti. MYK’de yaşanan değişiklikler şöyle:

- Üye sayısı 16’ya indi: MYK’nin yapısında yapılan değişiklikle daha önce 18 üye, bir genel sekreter olmak üzere toplam 19 isimden oluşan üye sayısı azaltıldı. MYK’nin yeni yapısı 15 üye, bir genel sekreter olmak üzere 16 üyeden oluştu.

- Dört alan boş bırakıldı: Üye sayısının düşürülmesinde bazı alanların boş bırakılması etkili oldu. “Tarım politikaları”, “dış politika”, “basın” ve “kurumsal iletişim” ile “kadın politikaları” alanları boş bırakıldı. MYK’nin yeni yapısında boş bırakılan alanlarla ilgili parti çalışmalarının başdanışmanlar aracılığıyla yürütüleceği ifade edildi. Bu kapsamda Ünal Çeviköz’ün “dış politika” alanında, Tuncay Özkan’ın da “basın” alanında başdanışman olarak görev yapacağı belirtildi.

- Kadın kolları aktif olacak: İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açıldığı ve kadına şiddet olaylarının arttığı bir dönemde MYK’de boş bırakılan “kadın politikaları” alanının ise Kadın Kolları Genel Başkanlığı üzerinden yürüteceği ifade edildi. Bu kapsamda kadın kolları genel başkanlığına seçilen Aylin Nazlıaka’nın MYK toplantılarına katılarak bu alanda aktif bir çalışma yürüteceği kaydedildi.

- İşveren alanı ekonomiye bağlandı: PM’ye giremeyen Aykut Erdoğdu’dan boşalan “işveren sendikaları” ve “sosyal politikalar” alanı yeni MYK yapısında ikiye bölündü. Buna göre “işveren sendikaları” alanı “ekonomi” ile birleştirilerek aynı zamanda parti sözcüsü olan Faik Öztrak’a bağlanırken; “sosyal politikalar” alanında da Yüksel Taşkın görevlendirildi.

- Enerji ve altyapı projeleri alanı kuruldu: MYK’de “enerji” ve “altyapı projeleri” adıyla oluşturulan yeni alana bu konuda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı da olan Ahmet Akın getirildi. Ahmet Akın, daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığından ittifak kapsamında geri çekilmişti.

- Kurula 4 yeni isim: MYK’de dört yeni isme görev verildi. Daha önce parti sözcüsü olarak da görev yapan ve bir dönem Kılıçdaroğlu’na karşı muhalif olan Selin Sayak Böke, genel sekreter oldu. PM’ye delegenin en çok oyunu alarak seçilen isimlerden Ali Öztunç “doğa hakları ve çevre” alanından sorumlu, Ahmet Akın “Enerji ve AltYapı Projeleri” alanında görevli olurken, MYK’de tek milletvekili olmayan isim Yüksel Taşkın “sosyal politikalar” alanında görevlendirildi.

- 3 üyenin görevi değişti: MYK’de mevcut üç üyenin de görev alanları değişti. Buna göre “kadın politikaları”ndan sorumlu olan Lale Karabıyık “eğitim politikaları”na; “insan hakları”ndan sorumlu olan Gökçe Gökçen “gençlik politikaları”na; ‘Doğa Hakları - Çevre’den sorumlu olan Gülizar Biçer Karaca ise “insan hakları” alanına kaydırıldı.

- 2 üye MYK dışında kaldı: Kurultayda PM’ye giremeyen mevcut 4 MYK üyesinin yanı sıra 2 isim daha MYK dışında kaldı. Buna göre “gençlik politikaları”ndan sorumlu Yunus Emre ile “tarım politikaları”ndan sorumlu Orhan Sarıbal, MYK’de yer bulmadı. Parti içinde Yunus Emre’nin ‘Parti Okulu’nun başına getirileceği ifade edildi.

- 9 isim görevini korudu: MYK’de görev yapan 9 isim hem üyeliğini hem de görev alanını korudu. Buna göre Fethi Açıkel, Onursal Adıgüzel, Veli Ağababa, Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun mevcut görev alanlarında çalışmaya devam edecek.

- Kadın temsiliyeti yükseldi: MYK’deki kadın temsiliyet oranı da arttı. Önceki MYK yapısında yüzde 21 olan (19 üyenin 4’ü kadın) kadın temsiliyet oranı yeni MYK’de partinin cinsiyet kotası olan yüzde 33 oranına yaklaştı. Yeni MYK yapısında üye sayısının düşürülmesi ve kadın üyelerin artmasıyla bu oran yüzde 31.25’e (16 üyenin 5’i kadın) yükseldi.

- İstanbul ağırlığı sürdü: Kurultayda, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun listesini delen hiçbir isim MYK’de yer bulamazken; kurulun yapısındaki İstanbul ağırlığının devam ettiği gözlendi. Toplam altı isim İstanbul, bir isim İzmir, bir isim de Ankara’dan kurula girdi.

- MYK’nin yaş ortalaması 46.6: MYK’de en genç üye 29 yaşındaki Gökçe Gökçen olurken; üyelerin ağırlıklı olarak orta yaş grubunda yer alması dikkat çekti. 16 üyeli MYK’nin yaş ortalaması 46.6 olarak hesaplandı.

- Toplantı bugün: MYK’nin yapısının belirlenmesinin ardından ilk toplantısının bugün yapılması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği yeni MYK’nin ilk toplantısında, yeni dönemde yürütülecek parti politikaları ile güncel gelişmelerin ele alınacağı ifade ediliyor.

İŞTE YENİ MYK VE GÖREV ALANLARI

Kılıçdaroğlu’nun 16 üyeye indirdiği yeni MYK yapısı şu şekilde oluştu:

Faik Öztrak (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri - Parti Sözcüsü), Fethi Açıkel (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu), Onursal Adıgüzel (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Veli Ağbaba (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları), Ahmet Akın (Enerji, Altyapı Projeleri), Muharrem Erkek (Hukuk ve Seçim İşleri), Gökçe Gökçen (Gençlik Politikaları), Gamze Akkuş İlgezdi (Tanıtım ve Halkla İlişkiler), Lale Karabıyık (Eğitim Politikaları), Gülizar Biçer Karaca (İnsan Hakları), Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşler), Ali Öztunç (Doğa Hakları - Çevre), Oğuz Kaan Salıcı (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme), Yüksel Taşkın (Sosyal Politikalar), Seyit Torun (Yerel Yönetimler), Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)