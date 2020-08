Yaratıcıları Netflix'teki dizi projesinden çekilen 'Avatar: Son Hava Bükücü' hayranları, imza kampanyası başlattı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 17:29

"Avatar: Son Hava Bükücü"nün (Avatar: The Last Airbender) yaratıcıları Bryan Konietzko ve Michael Dante DiMartino, kısa bir süre önce çizgi dizinin Netflix uyarlamasından ayrıldıklarını duyurmuştu.

Netflix uyarlamasının orijinal yapımdan çok uzaklaştığını belirten DiMartino ve Konietzko, yapımın müdahalelerinin çok ötesine geçtiğini söylemişti.

Yaratıcıların bu açıklaması hayranlar arasında endişeye neden olmuş ve sosyal medyada uyarlamanın iptal edilmesine kadar çeşitli tartışmalar başlamıştı.

We Got This Covered'ın haberine göre DiMartino ve Konietzko’nun projeden ayrılmasının ardından Avatar hayranları Change.org'da imza kampanyası başlatarak uyarlamanın hem "kültürel temsil açısından" hem de "karakterlerin yaşlarının uygun resmedilmesi" açısından talepte bulundu.

Çizgi dizinin hayranları karakterlerin sadece beyaz oyuncular tarafından canlandırılmasını ya da karakterlerin yaşlarının büyütülmesini istemiyor.

DIMARTINO ve KONIETZKO'NUN AYRILMASI

2005-2008 yılları arasında Nickelodeon’da yayımlanan "Avatar: The Last Airbender", 12 yaşındaki Avatar Aang ve arkadaşlarının, dünyayı Ateş Krallığı’ndan kurtarmak için çıktıkları macerayı konu alıyordu.

Emmy ödüllü animasyon dizi, 2010 yılında M. Night Shyamalan tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Filmden uzun bir zaman sonra Netflix, "Avatar: The Last Airbender"ın canlı-aksiyon dizisini çekmek için çalışmalara başlamıştı.

Orijinal dizinin yaratıcıları Michael DiMartino ve Bryan Konietzko, "Avatar: The Last Airbender"ın canlı-aksiyon dizisinin yapımcılığını üstlenip dizi sorumlusu olarak ekipte yer alacaklardı. Ancak 2018 yılından bu yana projede bir ilerleme kaydedilemedi.

The Hollywood Reporter’ın kısa bir süre önce paylaştığı habere göre "Avatar: The Last Airbender"ın yaratıcıları Michael DiMartino ve Bryan Konietzko, Netflix’in çekeceği canlı-aksiyon dizisinden ayrıldı.

İnternet sitesinden açıklama yapan Michael DiMartino, proje üzerinde iki yıl çalıştıktan sonra ayrılmanın çok zor olduğunu belirtirerek, çalışma sürecinin istedikleri gibi gitmediği ifade etti. DiMartino, Netflix’in ortaya çıkaracağı dizi ne olursa olsun kendi zihninde canlandırdığı versiyonla uyuşmayacağını söyledi.

Kaynak: We Got This Covered, Filmloverss