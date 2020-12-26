Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Altunok'un cenazesi Covid-19 tedbirleriyle yarın saat 14:00'da Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Altunok'un vefat etmesi yargı teşkilatını yasa boğdu. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz,"Değerli meslektaşım Yargıtay Üyesi Nihat Altınok' un vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Mekanı cennet olsun"dedi.
1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Altunok, 1989 yılında ise Ankara Barosu'ndan Avukatlık Ruhsatnamesi almıştı. Çeşitli ilçelerde cumhuriyet savcılığı görevinde bulunduktan sonra, 2004-2008 yıllarında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008'de Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti. 27 Şubat 2014 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi başkan yardımcılığı görevine atanmıştı.. Aralık 2014'te ise Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
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