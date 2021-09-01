Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz
Yargıtay Başkanı Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yeni bir anayasa hazırlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" açıklaması yaptı. Akarca ayrıca, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemindeki yeni anayasa için "Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.
"SUÇ TEŞKİL EDEN HER DAVRANIŞ SOSYAL MEDYADA DA SUÇTUR"
Akarca açıklamalarının devamında, "Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir." ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki sahte hesap kullanımıyla ilgili de konuşana Akarca, "Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
- Beline ip bağlayıp gezdirdi!
- Dün gece, 'verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…
- Bursa'da korku dolu anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi
- ATV'ler yuvalama alanına daldı! 16 caretta caretta öldü
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- 3 kızını katleden imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- Türk müziğinin acı kaybı
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- İzmir'de alarm: 'Geniş bir bölgeyi etkiliyor'
- AKP 2001'den beri ilk kez bu oyu aldı