Yargıtay'dan 15 Temmuz kararı: 14 erin cezası bozuldu
15 Temmuz darbe girişimi sırasında 14 ere verilen müebbet hapis cezası bozuldu. Yargıtay gerekçesinde "Askerlerin emirleri yerine getirmekten başka çaresi olmadığını" belirtti.
Yargıtay, 15 Temmuz TRT Harbiye Davası’nda 14 ere verilen müebbet cezasını bozdu ve beraat istedi. 16. ceza dairesinin gerekçesinde, "Askerlerin, emir altında oldukları, komutanlarının verdiği emirleri yerine getirmekten başka çaresi olmadığı" vurgulandı.
Daire TCK'da yer alan “İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz” maddesini uyguladı. "Zorunlu askerlik hizmeti yapan er'lerin darbeden haberdar ol-madığı, üstlerinden aldıkları emirleri tatbikat ya da terör saldırısı gerekçesiyle uyguladıkları bildirildi. Yargıtay’ın kararı yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Kaynak: NTV
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