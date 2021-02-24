YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

24 Şubat 2021 Çarşamba, 00:26

- Sayı 1619! Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayımlanacak 1619’uncu sayısının kapağında, yeni romanı Empedokles’in Dostları’nı konuştuğumuz Amin Maalouf yer alıyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki küçük Antioche Adası merkezli yeni romanını; insanlığın, yaşamı kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin artık sonu getirmek üzere olduğu bir eşikte kurtarıcılarıyla tanışması üzerine geliştiriyor Maalouf.

İleri bir teknoloji, tıp bilgisi ve yüzen hastaneleriyle birlikte, karmaşaya son vermek üzere çıkagelen bir grup gizemli insan üzerinden, hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı pek yakın bir geleceği kurguluyor.

Amin Maalouf ile ‘Empedokles’in Dostları’nı, yeni çağı, yükseldiğine inandığı yeni devrimi, mümkün olduğuna inandığı “yeni dünya”yı ve değişen dengeleri konuştuk. Gamze Akdemir’in söyleşisi…

- Üçüncü sayfamızda bu hafta; Francis Bacon’ın ‘Antik Bilgelik’ini incelediği yazısıyla Hikmet Temel Akarsu yer alıyor.

- Nedim Gürsel; yazın ve düşün dünyası, kişiliği, kendisindeki derin izleri, dostluğu üzerinden kısa süre önce yitirdiğimiz, roman, öykü, anlatı ve deneme türündeki usta yapıtlarıyla 50 kuşağının, Modern Türk Edebiyatının ustalarından Demir Özlü’yü yazıyor.

- Çağdaş Bayraktar; ‘Muammer Sun, Cumhuriyettir!’ başlıklı yazısında yakın zamanda yitirdiğimiz Muammer Sun’u ve kızı Sinemis Adige Sun’un kaleme aldığı yaşam öyküsü ‘Karnında Güneş Olan Adam’ı yazıyor.

- Fuat Sevimay; Mehmet Fırat Pürselim’in mavisi ve beyazı, bulutu ve sonsuzluğu, kuşları ve kanatları, kışları ve baharıyla göğü sunduğu öyküleri ‘Sakarmeke’yi inceliyor.

- Neşe Doster; yürekli Cumhuriyet aydını, eğitimci Nuri Gökçek’in kitabı, Öğretmenim Sen Hiç Boyun Eğmedin’i inceliyor.

- Mehmet Emin Arıcı; Haluk Uygur ile fotoğraf makinesinin tarihini değil, bir düşünme sisteminin öyküsünü, sanatın diğer alanlarında da etkileşim yaratacak birçok düşünme faaliyetinin öyküsüyle birlikte anlattığı Fotografik Düşünme Tarihi’ni konuşuyor.

- Deniz Burak Bayrak; Isabel Allende’nin ilk bakışta klasik bir aşk romanı gibi görünse de büyülü kurgusu ve yazarın sarsıcı sözcükleriyle aslında politikanın insanlara yaşattığı acının anlatıldığı, bıçak gibi keskin yapıtı ‘Aşktan ve Gölgeden’i merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul; Aşkın Güngör’ün, okurun merakını ince bir derenin sessizliğiyle arttıran ‘Beş Benzemez-Dinozorlar Şehri’ni yazıyor.

- Emek Yurdakul; Eşref Karadağ’ın ‘Dedem Bir Maymun’ kitabını değerlendiriyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimizde düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar…

Editörden

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